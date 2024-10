Những màn trình diễn ấn tượng xuất hiện tại Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2024

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2024 được kỳ vọng sẽ tạo nên những khoảnh khắc không thể quên với người yêu nhạc cổ điển với những màn trình diễn ấn tượng mang đẳng cấp quốc tế và trải nghiệm khác biệt trong mỗi đêm nhạc.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2024 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào hai đêm 12-13/10, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 70 năm giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Sau 5 năm vắng bóng, sự trở lại của chương trình hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn biểu diễn ấn tượng do Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga Russian National Orchestra thể hiện dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Tây Ban Nha César Álvare.

Nhạc sĩ Quốc Trung, tổng đạo diễn của chương trình cho biết Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga sẽ trình diễn Quốc ca Việt Nam với phần chuyển soạn của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân ở cả hai đêm diễn. Nhạc trưởng César Álvare cùng dàn nhạc đã luyện tập cho tiết mục này từ lâu và hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả.

Nhạc trưởng César Álvare cho biết anh cùng các nghệ sĩ trong Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga đã tiếp cận tác phẩm Quốc ca Việt Nam với sự tôn trọng tối đa. Họ tìm hiểu kỹ về ý nghĩa của bài hát và mỗi buổi tập đều là cơ hội để họ nắm bắt cảm xúc, đi sâu vào tinh thần của tác phẩm có ý nghĩa to lớn với mọi người dân Việt Nam. Nhạc trưởng tin rằng màn trình diễn sẽ mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc đồng thời đánh thức những cung bậc tự hào, thiêng liêng về tổ quốc.

Ngoại trừ màn trình diễn Quốc ca Việt Nam ở đầu chương trình, mỗi đêm nhạc được thiết kế một kịch bản riêng nhằm mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho khán giả. Nếu như đêm đầu tiên là buổi hòa nhạc giao hưởng hoành tráng thì đêm thứ hai là sự kết hợp của âm nhạc và vũ đạo với những trích đoạn ballet do các nghệ sĩ hàng đầu của nhà hát Bolshoi thể hiện. "Cả hai đêm sẽ mang đến những điều đặc biệt không thể nào quên theo những cách độc đáo và đầy tương phản", César Álvare tiết lộ.

Theo nhạc trưởng Cesar Álvare, đêm nhạc đầu tiên diễn ra hôm 12/10 sẽ có điểm nhấn là màn trình diễn được kết hợp bởi Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga và nghệ sĩ piano tài năng Eva Gevorgyan. "Đó sẽ là một màn trình diễn vô cùng ngoạn mục", nhạc trưởng đánh giá.

Tiết lộ thêm về màn trình diễn của mình trong đêm nhạc 12/10, Eva Gevorgyan cho biết cô sẽ chơi bản concerto cho piano cung La thứ của nhà soạn nhạc Evard Grieg. Cô đã chơi nhạc phẩm này nhiều năm nhưng mỗi lần đều tìm thấy điều mới mẻ trong mỗi nốt nhạc. Đây là một trong những bản piano concerto nổi tiếng nhất của chủ nghĩa lãng mạn và Eva Gevorgyan rất mong chờ được chứng kiến sự hưởng ứng của khán giả Việt Nam trước màn trình diễn của mình.

Nhạc trưởng Cesar Álvare đánh giá Eva Gevorgyan ở tuổi 20 không còn là một ngôi sao đang lên mà đã trở thành một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trong làng âm nhạc cổ điển thế giới. Cô không chỉ có khả năng thấu hiểu tác phẩm, cách truyền đạt rất riêng mà còn mang đến sức sống mới của thế hệ trẻ trong lối diễn của mình.

Ngoài bản concerto dành cho cung La thứ của Evard Grieg với sự tham gia của nghệ sĩ khách mời Eva Gevorgyan, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga còn mang đến các nhạc phẩm kinh điển như Bản giao hưởng số 4 của Tchaikovsky và tác phẩm Festive Overture của Dmitry Shostakovich.

Đêm nhạc thứ hai thuộc khuôn khổ Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2024 diễn ra tối 13/10 tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ có điểm nhấn là những trích đoạn ballet do các nghệ sĩ đến từ nhà hát Bolshoi - một tượng đài của làng ballet thế giới trình diễn. Theo tiết lộ của nhạc sĩ Quốc Trung, các vũ công hàng đầu của nhà hát Bolshoi sẽ trình diễn trích đoạn của các vở ballet kinh điển như Carmen, The Swan, Raymonda, Don Quixote, The Nutcracker... trên nền âm nhạc do Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga thể hiện dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng César Álvare.

Nhạc trưởng người Tây Ban Nha cho biết đêm nhạc sẽ đưa khán giả đến thế giới ballet đầy mê hoặc đồng thời khám phá sự kỳ diệu của một trong những nhà hát mang tính biểu tượng nhất thế giới. Bolshoi là nhà hát mang tính biểu tượng tại Moskva, do kiến trúc sư Joseph Bové thiết kế, chuyên tổ chức biểu diễn ballet và opera, được thành lập năm 1776 theo quyết định của Nữ hoàng Nga - Catherine Đại đế. Suốt gần 200 năm lịch sử, Bolshoi gắn liền với nhiều tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc, ballet.

"Sẽ có những đoạn cao trào ngoạn mục khiến khán giả phải đứng hình và cũng sẽ có những khoảnh khắc trầm lắng khiến bạn cảm thấy âm nhạc như đang thủ thỉ với trái tim mình", César Álvare nói về hai đêm nhạc hướng đến kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Ngoài những màn trình diễn đẳng cấp thế giới, dàn nhạc còn hứa hẹn sẽ có phần tương tác đầy thú vị với khán giả.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert do hãng Thành phố Hà Nội và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đồng hành tổ chức từ năm 2017 với mong muốn xây dựng một sự kiện văn hóa nghệ thuật mang tầm quốc tế. Qua từng năm, chương trình đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả trong nước và quốc tế, trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những người yêu nhạc cổ điển.

Đây không chỉ là dịp để thưởng thức âm nhạc đỉnh cao, mà còn là cơ hội để giới thiệu văn hóa Việt Nam phong phú, năng động đến bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh một Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, đang ngày càng hội nhập và phát triển mạnh mẽ trên trường quốc tế.