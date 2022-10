Những lợi thế đưa Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown vào 'tâm sóng' của thị trường

Vừa chính thức ra mắt, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown đã tạo ra “cơn địa chấn” mới ở phía Đông Hà Nội. Hiệu ứng này không chỉ bởi giỏ hàng dồi dào bù đắp cho thị trường đang cạn nguồn cung mà còn vì đại đô thị sở hữu nhiều ưu thế vượt trội hiếm có.

Sống chất thượng lưu giữa Vịnh biển thiên đường

Có tới 33% số người tham gia cuộc khảo sát của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank dự định mua ngôi nhà thứ hai - “second home” trong thời gian tới, tăng 26% so với năm ngoái. Đây cũng là xu hướng thịnh hành ở Việt Nam khi tầng lớp trung, thượng lưu đang gia tăng nhanh chóng, đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe về cảnh quan, môi trường sống và các tiện ích, dịch vụ giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống...

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các nhà phát triển bất động sản trong nước, điển hình là Vinhomes đã không ngừng kiến tạo các đại đô thị dẫn đầu thị trường về quy mô và tiên phong về trải nghiệm. Thậm chí, ngay trong lòng đô thị, cư dân vẫn có thể sở hữu không gian sống mang đậm hơi thở của những vùng biển nhiệt đới. Đó chính là ưu thế vượt trội của “siêu quần thể đô thị biển” quy mô lên tới 1.200 ha ở phía Đông Hà Nội, với 2 mảnh ghép đã vận hành là Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown vừa ra mắt.

Kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng các đại đô thị sinh thái đúng nghĩa, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown dành tới 70% diện tích cho các tiện ích công cộng, cây xanh và mặt nước. Trong đó, Vịnh biển thiên đường Paradise Bay có quy mô lên tới hơn 12 ha, tiếp tục đảm nhiệm vai trò là “lá phổi xanh” của toàn khu vực, giúp cư dân tìm thấy sự thư thái, an nhiên mỗi ngày để cân bằng cuộc sống. “Liều thuốc tinh thần” ở đây chính là Tổ hợp hồ bơi nước mặn rộng tới 3,5ha, bao gồm hồ bơi nước mặn ngoài trời trải cát trắng Tropical Lagoon rộng 2,85ha; đặc biệt là hồ bơi nước mặn 4 mùa trong nhà Four Seasons rộng 0,2 ha đảm bảo cư dân có thể thỏa sức tắm biển suốt cả 4 mùa trong năm.

Paradise Bay cũng là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn cho các buổi tiệc đoàn viên khi dọc bãi cát trắng bên hồ Tropical Lagoon có tới 32 chòi nướng BBQ VIP riêng tư; quảng trường gần 6.000m2 và bộ 3 nhà hàng ven biển độc đáo cũng đều là nơi lý tưởng để tổ chức sự kiện với đa dạng quy mô. Với các cư dân nhí, bên cạnh những tổ hợp vui chơi nhiều sắc màu, điểm hẹn thú vị hơn cả là công viên nước Aquabay do VinWonders thiết kế có những đường trượt nước tốc độ không thua kém gì các khu vui chơi nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc.

Kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay trước thềm nhà tại Vinhomes Ocen Park 3 – The Crown còn được tạo ra bởi 11 công viên nội khu mang phong cách của các thiên đường nghỉ dưỡng như Santorini, Barcelona, Caribean… Cùng với đó, mọi nhu cầu của cư dân đều được đáp ứng tại chỗ nhờ sự hiện diện của hệ sinh thái các dịch vụ đẳng cấp của chuỗi 3 đại đô thị, với 2 trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; 2 bệnh viện đa khoa Vinmec; hệ thống hơn 40 trường học đa dạng, chất lượng cao, quy tụ đầy đủ các cấp học từ mầm non đến phổ thông liên cấp; đại học tinh hoa VinUni...

Hạ tầng giao thông đồng bộ tạo nên “tọa độ” siêu kết nối ở phía Đông

Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown lọt vào tầm ngắm của khách hàng còn bởi vị trí đắc địa khi nằm giữa khu vực có hạ tầng giao thông đồng bộ vào loại bậc nhất thủ đô. Ở vào thời điểm này, thông tin về tiến độ triển khai các tuyến đường trọng điểm liên tục tạo ra các “cơn sốt” mới, nhất là ở khu vực phía Đông. Đơn cử như tuyến đường vành đai 4, dài 112 km sẽ hoàn thành vào năm 2027; hay đường vành đai 3,5 sẽ sớm đấu nối phần 45 km từ Hà Nội sang Hưng Yên tại vị trí làm cầu Ngọc Hồi – cao tốc Pháp Vân và kéo dài tới quốc lộ 5. “Siêu quần thể đô thị biển” của Vinhomes lại nằm giữa khu vực giao thoa của 2 dự án trọng điểm này, đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa thủ đô với các tỉnh, thành phố vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ, từ đó thúc đẩy giao thương hai chiều ngày càng sôi động.

Trong khi đó, các dự án đang triển khai như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang ở vào các chặng hoàn thành cuối cùng, dự kiến có thể khai thác, sử dụng trong quý 3/2023. Còn cầu Trần Hưng Đạo cũng vừa được TP Hà Nội phê duyệt thiết kế, đang bước vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư, sẽ hoàn thành vào quý 2/2025. Tiếp sau đó sẽ là hàng chục cây cầu khác sẽ tiếp tục hình thành, theo các quy hoạch phát triển đã được phê duyệt, ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa hai bờ sông Hồng, thúc đẩy làn sóng dịch chuyển từ Old Town đến New City.

Trong khi chờ đợi có thêm các cây cầu, tuyến đường mới hòa vào mạng lưới giao thông quốc gia, phía Đông Hà Nội đã bứt phá ngoạn mục với hàng loạt công trình giao thông trọng điểm trong thời gian qua. Điển hình là cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Đông Trù, Nhật Tân; các tuyến đường trọng điểm như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nút giao Cổ Linh… tạo ra khả năng siêu kết nối, khi khoảng cách vào trung tâm Hà Nội hiện nay chỉ còn chưa đầy nửa giờ đồng hồ di chuyển; tới sân bay Nội Bài chỉ khoảng 45 phút, đi Hải Phòng khoảng 1 giờ đồng hồ…

Hạ tầng giao thông luôn đóng vai trò “đòn bẩy”, tạo ra sự tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản, cùng với các ưu thế vượt trội mà các dự án sở hữu. Điều này đã được chứng minh tại nhiều dự án của Vinhomes, với mức độ tăng giá bình quân lên tới 45 – 70%/ năm và mức độ sẽ còn đột biến ở Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown. Điều này lý giải vì sao mà mảnh ghép cuối cùng của siêu quần thể đô thị biển đã nhanh chóng lọt top các dự án đang được giới đầu tư săn tìm nhiều nhất hiện nay.