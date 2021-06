Những hoa hậu, á hậu dấn thân nghề báo

TPO - Nguyễn Thị Huyền, Thụy Vân, Diễm Trang, Đỗ Mỹ Linh, Phương Nga … là những MC-BTV của VTV trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 khi đang là sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau đó, năm 2005, cô bảo lưu kết quả và quyết định lên đường du học ngành báo chí tại ĐH Middlesex, London. Cô từng cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam và giữ vai trò MC của diễn đàn “Hành trang du học” trong một số lần về nước thời gian đang du học.

Từ năm 2009 đến năm 2011, Nguyễn Thị Huyền làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam trong vai trò MC của chương trình “Cuộc sống vẫn tươi đẹp”. Cô từng dẫn một số sự kiện lớn được truyền hình trực tiếp như: Nối vòng tay lớn 2009, lễ khai mạc Những ngày Du lịch - Văn hoá Mekong - Nhật Bản... Từ năm 2013, cô làm việc tại Viện Nghiên cứu và Truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hoa hậu Ngọc Hân

Ngọc Hân được cho là một trong những Hoa hậu khá đa tài. Vốn xuất phát là một nhà thiết kế thời trang và tập trung cho công việc kinh doanh nhưng Ngọc Hân có duyên trong lĩnh vực MC truyền hình.

Cô đảm nhận vai trò MC của hàng loạt chương trình như: 24h sống xanh, Không gian xanh trên VTV3, Khoảnh khắc thường ngày, S - Việt Nam trên VTV1, Phong cách thời trang trên Style TV, Tổ ấm trên ANTV... Ngọc Hân thể hiện bản lĩnh và khả năng của mình khi dẫn một số chương trình trực tiếp như: Ngôi sao thiết kế Việt Nam, Những trái tim đồng cảm...

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh tiếp bước các đàn chị thử sức ở lĩnh vực BTV truyền hình. Năm 2018, Đỗ Mỹ Linh chính thức xác nhận việc dẫn dắt chương trình Bản tin tiêu dùng 24h. Người đẹp chia sẻ đàn chị Ngọc Trinh chủ động liên hệ, đề nghị cô làm việc tại VTV24. Vốn yêu thích và mơ ước trở thành biên tập trước từ trước, Mỹ Linh lập tức nhận lời và coi đây là một cơ hội phát triển tốt của bản thân.

Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ: “Khi nhìn thấy các chị BTV của VTV dẫn những bản tin thì thấy các chị ai cũng xinh đẹp, giỏi giang, phong thái chuyên nghiệp, tự tin và Linh ngưỡng mộ lắm. Nên khi có lời mời thì Linh đồng ý ngay và đây cũng là cơ hội để Linh thử sức trong một lĩnh vực mới”.

Nói về những khó khăn khi từ một Hoa hậu rẽ ngang sang nghề báo, Mỹ Linh chia sẻ: “Vì là lên hình trực tiếp nên áp lực rất lớn, mọi thứ phải trơn tru hoàn hảo, không được xảy ra lỗi gì. Kể cả có lỗi, có sự cố gì xảy ra thì vẫn phải tiếp tục. Linh đã phải bắt đầu tập luyện từ con số 0. Điều mà Linh cảm thấy khó khăn nhất đấy là việc phải thay đổi biểu cảm trong từng tin, giọng đọc phải nhấn nhá, rõ ràng hơn. Đến giờ Linh vẫn còn đang phải học nhiều lắm”.

Á hậu Thụy Vân

Xuất thân là sinh viên trường Báo, không có gì khó hiểu, khi Á hậu Thụy Vân trở thành một gương mặt MC được nhiều người yêu mến. Trước khi giành ngôi Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân đã trúng tuyển làm cộng tác viên của Đài truyền hình Việt Nam và được phân công dẫn một số chương trình như: Bản tin Tài chính Kinh doanh, Gõ cửa ngày mới, Cuộc sống thường ngày, Lựa chọn cuối tuần...

Ngoài làm biên tập viên của VTV, cô còn dẫn dắt nhiều chương trình ca nhạc và sự kiện. Á hậu Thụy Vân chính là một trong 4 MC dẫn dắt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoa hậu Việt Nam 2018.

Á hậu Dương Tú Anh

Tú Anh đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 khi đang là sinh viên năm 2 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Phát thanh, khoa Phát thanh - Truyền hình. Sau hơn 1 năm thực tập và nhận sự chỉ dẫn của BTV Ngọc Trinh, Á hậu Thụy Vân tại trung tâm tin tức VTV24, tháng 8/2016, Á hậu Dương Tú Anh đã chính thức lên sóng với vai trò MC của bản tin Tài chính Tiêu dùng.

Tú Anh cho biết, cô coi biên tập viên truyền hình là định hướng sự nghiệp lâu dài. Dù có nhiều lời mời dự sự kiện cũng như các hoạt động giải trí, người đẹp vẫn đặt công việc ở Đài lên hàng đầu.

Á hậu Diễm Trang

Diễm Trang giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 và hoạt động sôi nổi với vai trò MC. Cô là một trong những người đẹp làm báo được đánh giá cao khi cô được tin tưởng giao trọng trách dẫn chương trình Toàn cảnh 24h được phát sóng hàng ngày trên đài VTV9.

Với nhan sắc rực rỡ, vốn ngoại ngữ thành thạo và năng lực ứng xử thông minh, Diễm Trang từng dẫn dắt nhiều sự kiện giải trí đình đám như “Sáng phương Nam”, Văn hóa và những người bạn, Hoa tay, Valentine Ruby Fashion Show của VTV, HTV,…

Nếu như với chương trình khác, kịch bản được chuẩn bị sẵn thì tại chương trình Toàn cảnh 24h, các MC cũng chính là những biên tập viên, phải tự mình làm kịch bản. Bởi vậy đây là một áp lực khá nặng nề với Diễm Trang khiến cho cô nhiều khi gặp stress vì tính cầu toàn của mình. Bên cạnh đó việc phải dẫn trực tiếp cũng là một áp lực không hề nhỏ với Diễm Trang để không xảy ra những sự cố, sai sót khi lên sóng.

Á hậu Phương Nga

Á hậu Phương Nga vốn là cái tên nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 bởi ngoại hình xinh đẹp lẫn tài năng. Với ngôi vị Á hậu 1, cô đại diện cho nhan sắc Việt tham dự cuộc thi Miss Grand International 2018 và xuất sắc giành được thành tích top 10 chung cuộc.

Sau khi trở về từ cuộc thi Miss Grand 2018, Phương Nga tiếp tục chuyên cần học tập và đã tốt nghiệp ngành Tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm luận án tốt nghiệp là 9,3 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong 2 năm đương nhiệm, Á hậu Phương Nga thử sức bản thân ở nhiều lĩnh vực như làm MC, tham gia gameshow hay diễn xuất cũng như trình diễn thời trang và luôn nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Á hậu Phương Nga chính thức đầu quân cho VTV và trở thành MC của chương trình ‘Cafe Sáng’ format mới trên VTV3. Á hậu Phương Nga chia sẻ, cô tự thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất nhiều cả về kiến thức lẫn kỹ năng dẫn chương trình. Sau mỗi số lên sóng, cô nhận ra mình đang thiếu sót ở đâu và tìm cách khắc phục. "Con đường phía trước của tôi còn rất dài và đòi hỏi tôi cần nỗ lực học tập hơn nữa để hoàn thiện bản thân” - Á hậu chia sẻ.

Người đẹp Phạm Ngọc Hà My

Được biết đến từ một nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump, Phạm Ngọc Hà My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt Top 15 chung cuộc. Sau cuộc thi, Hà My không ngừng nỗ lực và đến thời điểm hiện tại, cô trở thành BTV của VTV - người thổi hồn cho các bản tin kinh tế- tài chính với tên gọi Money Weekly.

Hà My thổ lộ, sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đôi khi cô cảm thấy hoang mang vì không biết phải làm gì tiếp theo cũng như không định hướng được nghề nghiệp của mình trong tương lai. Bản thân My không thích showbiz và muốn làm một công việc rõ ràng, cố định. Tuy nhiên, việc nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện khiến My phân vân. Đến thời điểm hiện tại, sau khoảng 2 năm gắn bó với VTV thì Hà My đã có câu trả lời cho chính mình về con đường mà mình sẽ theo đuổi.

“Nhìn vào hiện tại, với những thành tích mà My đã đạt được cả việc tạo dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân thì ngoài việc có một bước đệm tốt cần có sự nỗ lực rất lớn. Không phải tặng hoa xong là mọi thứ hay thành công sẽ đến với mình mà mình phải luôn trau dồi mỗi ngày thì mình mới có chỗ đứng như ngày hôm nay. Khi tặng hoa Tổng thống Trump, Hà My chỉ là nữ sinh và không thể chỉ qua một ngày My có thể trở thành BTV của VTV đúng không? Con đường My đã đi qua là hành trình cố gắng không ngừng nghỉ, có mồ hôi, nước mắt và sự quyết tâm”- Hà My nói.

Người đẹp Nguyễn Hoàng Bảo Châu

Khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Hoàng Bảo Châu vừa tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, cô nữ sinh của trường THPT Trần Phú, Hà Nội khi ấy đã chứng tỏ được năng lực của mình: lọt Top 10 và giành danh hiệu Người đẹp Biển.

Sau 2 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 khép lại, Nguyễn Hoàng Bảo Châu hầu như không xuất hiện trong các sự kiện cùng dàn người đẹp Hoa hậu. Cô cũng không tham gia thêm bất kì cuộc thi nhan sắc nào khác. Người đẹp Biển Nguyễn Hoàng Bảo Châu chọn cho mình một lối đi riêng. Cô trở thành MC một số chương trình Thể thao của VTV. Bất ngờ hơn khi Bảo Châu tiết lộ dự định trong tương lai gần là sẽ đi du học.

Bảo Châu chia sẻ, cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. “Em nghĩ có thể miêu tả nó bằng 2 từ “bận rộn”. Hằng ngày, em vẫn cố gắng để học thêm và làm thêm. Em không muốn cuộc sống của mình có quá nhiều thời gian rảnh. Một ngày của em thường diễn ra với lịch trình như sau: Em dành thời gian để làm việc ở Đài truyền hình Việt Nam, sau đó em đến trường học và thời gian còn lại em tập luyện thể thao, gặp gỡ người thân, bạn bè. Có những thời điểm được nghỉ học hay nghỉ làm, em đăng ký những lớp năng khiếu như tập đàn và nhảy. Trong tương lai, em muốn học thêm một lớp nấu ăn hoặc làm bánh, cắm hoa… Có thể mọi người sẽ thấy em hơi cầu toàn nhưng em mong muốn có thể hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Em đang có thời gian, tuổi thanh xuân và em không muốn lãng phí một giây phút nào. Danh hiệu nào rồi cũng sẽ lu mờ và chỉ có không ngừng học tập mới khiến bản thân em không bị tụt lại phía sau”- Bảo Châu nói.