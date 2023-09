Những con đường miền quê rực rỡ sắc cờ dịp Quốc khánh

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố quyết định triển khai tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc công an tỉnh; quyết định thành lập phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và quyết định bố trí, điều động lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị.