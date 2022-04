Nhóm thiếu niên hiếp dâm nữ sinh lớp 9 sẽ đối mặt khung hình phạt nào?

TPO - Luật sư cho biết, người phạm tội "Hiếp dâm" nếu chưa đủ 18 tuổi sẽ bị áp dụng khung hình phạt cao nhất đến 18 năm tù.

Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối 5 người liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 đi nhậu bị hiếp dâm. Trong đó, 4 người bị khởi tố về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và 1 người bị khởi tố hành vi "Không tố giác tội phạm".

Theo một cán bộ chỉ huy Công an huyện Quỳnh Nhai, các bị can trên đều chưa đủ 18 tuổi, có người chưa đủ 16 tuổi. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Vậy, pháp luật quy định việc xử lý người chưa đủ 18 tuổi phạm tội Hiếp dâm như thế nào?

Trả lời câu hỏi với Tiền Phong, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho hay, hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân do say rượu, ốm đau bệnh tật, do bị uống thuốc mê hoặc do nguyên nhân khách quan khác để quan hệ tình dục sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội “Hiếp dâm” quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, luật sư cho rằng cơ quan điều tra sẽ xác minh ngày, tháng, năm sinh của nạn nhân để làm rõ độ tuổi của nạn nhân thời điểm bị hiếp dâm làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp lý với những người vi phạm. Trường hợp nạn nhân được xác định chưa đủ 16 tuổi thì nhóm người thực hiện hành vi hiếp dâm sẽ bị xử lý hình sự tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, theo Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Trích dẫn khoản 3 Điều 142, luật sư Cường cho biết, khung hình phạt cao nhất với người bị kết tội là là tù chung thân hoặc tử hình, với điều kiện người phạm tội đã thành niên (đủ 18 tuổi). Với người chưa thành niên phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, thì hình phạt cao nhất là 18 năm tù.

“Luật pháp Việt Nam không áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình với người chưa thành niên. Người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội sẽ phải chịu mức hình phạt không quá 18 năm tù và không quá 12 năm tù với người từ đủ 14 tuổi nhưng dưới 16 tuổi”, luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư, ngoài điều tra hành vi hiếp dâm và không tố giác tội phạm, cơ quan điều tra cần làm rõ thêm hành vi ghi hình và phát tán video nhạy cảm lên mạng xã hội. Trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi phát tán video cho 10 người tiếp cận trở lên thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" quy định tại Điều 326 Bộ luật hình sự. Mức phạt tối đa cho tội danh này 15 năm tù.

Trước đó, ngày 14/4, Công an huyện Quỳnh Nhai nhận được trình báo của anh C. (38 tuổi, ở xã Mường Giàng) về việc con gái anh này bị hiếp dâm tập thể. Kết quả điều tra xác định, hôm 20/3, con gái của anh C. là cháu V. (15 tuổi) đi cùng một người bạn gái đến bản Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, để uống rượu. Khi bị say, nữ sinh V. được bạn đưa đến nhà Lò Văn Lan (15 tuổi, ở xã Chiềng Khoang) để ngủ. Tại đây, Lò Văn Lan và các đối tượng khác là Ngần Văn Tuấn, Bạc Cầm Trang (đều 15 tuổi) và Tòng Văn Thái (16 tuổi) đã có hành vi hiếp dâm V. Chứng kiến nhóm bạn "làm bậy" với nữ sinh, đối tượng Tòng Văn Chủ không căn ngăn mà có hành vi sờ mó vào người V., còn Ngần Văn Quang dùng điện thoại quay video. Những ngày sau video bị rò rỉ ra ngoài, gia đình em V. phát hiện sự việc đã làm đơn trình báo công an.