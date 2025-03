Nhóm máy bay chiến đấu Ukraine áp sát biên giới Nga

TPO - Ngày 17/3, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh về nhân sự Ủy ban Kiểm tra và lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.