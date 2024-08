Nhiều lý do ghé thăm Doji tháng 8 này

Trong không khí ấm áp, thành kính mùa Vu Lan Hiếu Hạnh , Tập đoàn DOJI giới thiệu những sản phẩm trang sức và quà tặng vàng tinh xảo, cùng trải nghiệm văn hóa nghệ thuật đầy ý nghĩa.

Tháng 8 (tức Tháng 7 âm lịch) gắn liền với dịp Lễ Vu Lan vào ngày Rằm Tháng 7 theo phong tục các nước văn hóa Á Đông. Những năm gần đây, lễ hội Vu Lan với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, được tổ chức ở nhiều nơi với nghi lễ trang trọng, quy mô ngày càng lớn hơn, trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Trang sức tinh hoa - Vẹn tròn may mắn

Đón đầu nhu cầu mua sắm mùa Vu Lan, ngay từ đầu tháng 8, tại hệ thống trung tâm trang sức trên toàn quốc, DOJI đã giới thiệu nhiều sản phẩm trang sức, quà tặng vàng, với thông điệp mang lại may mắn và bình an dành cho khách hàng, cũng như dành tặng người thân và bạn bè. Trong đó, các sản phẩm trang sức cao cấp, trang sức Vàng 24K gắn đá màu, quà tặng Vàng - Kim Bảo Phúc mang ý nghĩa bình an hộ thân, set quà tặng Vạn Sự Như Ý “Gạo phủ Vàng, Muối phủ Bạc, Bật lửa phủ Đồng” được khách hàng đón nhận và ưa chuộng.

Ngoài những sản phẩm trang sức đáp ứng nhu cầu ngày càng tinh tế của người tiêu dùng, DOJI cũng tổ chức chuỗi hoạt động "Lộc trao tay - Rước vận may" tại nhiều trung tâm thương mại ở Hà Nội, cùng các ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

Đặc biệt, màn biểu diễn ngoạn mục của bộ 3 robot Siêu Puppy đã đem lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và niềm vui bất tận cho đông đảo khách tham quan mua sắm tại Trung tâm thương mại.

Quà tặng Vu Lan - Trọn vẹn Tứ Ân

Mùa Vu Lan không chỉ là dịp để khắc sâu công ơn sinh thành của cha mẹ, mà còn là thời điểm để mỗi người tri ân bốn ân đức lớn trong cuộc đời: Ân trời đất, Tam Bảo; Ân Cha mẹ, thầy cô; Ân Quốc gia, dân tộc; Ân Cộng đồng, đồng bảo. Trên tinh thần đó, DOJI cũng giới thiệu hàng trăm lựa chọn quà tặng đầy ý nghĩa, mang thông điệp của sự yêu thương và tôn kính tứ ân.

Các sản phẩm trang sức Vàng 24K, quà tặng Vàng - Kim Bảo Phúc với thiết kế tinh xảo không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự gửi gắm lòng thành kính, tri ân đến cha mẹ, người thân, và những người đã gắn bó, đồng hành trong cuộc đời.

Điểm hẹn văn hóa nghệ thuật đặc sắc

Góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, đồng thời truyền tải thông điệp tri ân báo ân một cách nhẹ nhàng, dung dị, Tập đoàn DOJI phối hợp cùng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật “Thắp sáng tri ân - Mùa Vu Lan 2024” tại DOJI Tower Lê Duẩn, Hà Nội.

Những màn biểu diễn ca ngợi tinh thần “tốt đời đẹp đạo”, “sáng đạo trong đời” đã dẫn dắt khán giả bước vào những câu chuyện da diết, xúc động mùa Vu Lan. Đặc biệt, với lời thơ ngập tràn cảm xúc, nhạc phẩm Vu Lan Ca kỳ vọng sẽ được nồng nhiệt đón nhận và vang lên khắp mọi miền đất nước vào mỗi dịp tháng 7 Vu Lan.

Chương trình thể hiện cam kết của Tập đoàn DOJI trong sứ mệnh lan tỏa giá trị văn hóa và nhân văn cao đẹp. Bên cạnh những tuyệt tác trang sức làm đẹp cho người, cho đời, Tập đoàn DOJI luôn không ngừng nỗ lực để tạo ra những trải nghiệm ý nghĩa, chạm đến trái tim khách hàng.

