Nhiệt độ ở đỉnh Mẫu Sơn giảm xuống gần 9 độ C

TPO - Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, nhiệt độ tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang ngày càng giảm sâu. Ở đỉnh Mẫu Sơn, Công Sơn thuộc huyện Cao Lộc, Lộc Bình nhiệt độ chỉ còn gần 9 độ C.

Ông Hà Văn Tiên - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn cho biết: Vào sáng 20/10, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình) giảm xuống còn 8,9 độ C, lượng mưa 36mm, càng về trưa thời tiết càng lạnh giá.

Do mưa to từng đợt, trời có sương mù, đường từ khu du lịch Mẫu Sơn xuống chân dốc khó đi, trơn trượt nên giao thông đi lại khá khó khăn.

Nhiệt độ giảm và lạnh giá cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân địa phương. Học sinh tại đây được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời còn người dân nên đốt lửa sưởi ấm. Ngoài ra, người dân không nên thả trâu bò ra ngoài mà nhốt trong chuồng được che kín.

Đây là đợt không khí lạnh làm giảm nhiệt độ thấp nhất từ cuối thu đến nay. Nhiệt độ Khu du lịch Mẫu Sơn giảm mạnh, kèm theo mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5... Tại các nơi khác trong tỉnh Lạng Sơn từ đêm 19/10, do ảnh hưởng không khí lạnh, nhiệt độ phổ biến tại các địa phương giảm xuống còn 10 đến 16 độ C. Cụ thể tại huyện Cao Lộc khoảng 10 độ C, huyện Tràng Định là 16 độ C; huyện Bắc Sơn 14,6 độ C; huyện Đình Lập là 15 độ C...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, đợt không khí lạnh lần này nhiệt độ sẽ còn giảm sâu về đêm và sáng kèm theo mưa, gió trong 2 ngày tới.