Nhật Bản bị tố bắt tay với Uzbekistan để không cho Trung Quốc đi tiếp ở vòng loại Olympic Paris

TPO - ĐT Nhật Bản với lực lượng nòng cốt từng tham dự World Cup nữ 2023 đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Uzbekistan. Chiến thắng này, theo truyền thông Trung Quốc, là cố tình đẩy Trung Quốc vào cái kết bị loại sớm ở vòng loại Olympic Paris.

Bởi với việc thua Triều Tiên 1-2 ở lượt trận đầu, ĐT nữ Trung Quốc hoàn toàn có thể phải so về thành tích với 2 đội nhì bảng khác nhằm tìm kiếm tấm vé đi tiếp với tư cách là đội xếp thứ nhì xuất sắc nhất. Và khi ấy, họ phải so đọ với Uzbekistan, đội có nhiều khả năng xếp thứ 2 nhất ở bảng C, nơi có ĐT nữ Việt Nam.

Sohu phân tích về kịch bản: “ĐT Nhật Bản ra sân sau Trung Quốc nên họ có quyền chủ động tính toán ở trận đấu này. Với việc Trung Quốc chỉ thắng Thái Lan 3-0 nên dường như Nhật Bản có phần nương tay Uzbekistan.

Nhật Bản từng hủy diệt nữ Ấn Độ với tỷ số 7-0. Ai cũng nghĩ nữ Nhật Bản sẽ một lần nữa “tung đòn sát thủ”, giáng cho đối thủ một thất bại thảm hại vì Uzbekistan yếu hơn họ rất nhiều. Thực tế, chỉ trong 15 phút, họ đã ghi 2 bàn do công của Minami Moka và Chiba Reina, dẫn trước 2-0.

Nhưng trong 75 phút tiếp theo của trận đấu, Nhật Bản chuyền bóng không mục đích ở khu vực giữa sân, không tung ra đòn tấn công nào đàng hoàng. Có thể nói, lối chơi của họ đang làm hoen ố hoàn toàn môn thể thao này.

Bằng cách này, Nhật Bản đã khiến tuyển nữ Trung Quốc bị liên lụy. Bởi vì hiệu số bàn thắng chỉ là +2, lại phải đối đầu với Hàn Quốc ở vòng cuối nên Trung Quốc không thể đạt được hiệu số bàn thắng bại quá cao, thắng là đã quá tốt rồi.

Ngay cả khi giành chiến thắng ở vòng cuối, Trung Quốc cũng sẽ bị loại nếu như Uzbekistan đánh bại Ấn Độ 5-0 trở lên. Vì khi đó, Uzbekistan sẽ vượt trội Trung Quốc về chỉ số phụ và có thể đi tiếp với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất”.