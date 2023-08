Nhân viên ngân hàng rút 500 triệu của khách tiêu xài

TPO - Công an huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Nguyễn Hữu Đạt (SN 2005, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

TPO - Đêm nay và ngày mai (4-5/8), miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, vùng đồng bằng còn mưa dông rải rác.