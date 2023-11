Nhận hối lộ 2,1 tỷ của Cty Việt Á, cựu phó giám đốc trung tâm xét nghiệm ở Phú Thọ lĩnh 8 năm tù

TPO - Ông Trần Gia Phú, cựu Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm - Trưởng đơn vị vi sinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc có thỏa thuận cho Công ty Việt Á làm nhà cung cấp kit test COVID-19, đối lại phía doanh nghiệp đã hối lộ cho ông Phú 2,1 tỷ đồng.

Ngày 4/12, được biết, TAND tỉnh Phú Thọ vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Gia Phú (SN 1977, cựu Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm - Trưởng đơn vị vi sinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ) 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài án tù, HĐXX phạt bổ sung bị cáo Phú 40 triệu đồng để sung quỹ nhà nước; cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, trong năm 2020 - 2021, Trần Gia Phú được lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, giao nhiệm vụ lập dự trù, tìm kiếm nhà cung cấp kit test COVID-19.

Do có quen biết từ trước với nhân viên Công ty Việt Á, sau khi trao đổi, thỏa thuận về "phần trăm" ngoài hợp đồng, bị cáo Phú đã cung cấp thông tin của Việt Á cho Sở Y tế tỉnh.

Từ thông tin của Phú, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã ký 8 hợp đồng kinh tế mua kit test COVID-19 và vật tư tiêu hao của Công ty Việt Á theo hình thức chỉ định thầu rút gọn trong trường hợp cấp bách.

Quá trình thực hiện hợp đồng, cơ quan tố tụng quy kết Việt Á chuyển lại tiền và Trần Gia Phú được hưởng lợi bất chính hơn 2,1 tỷ đồng. Hành vi nhận tiền của bị cáo đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”.

HĐXX nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm giảm uy tín, giảm lòng tin của nhân dân vào cơ quan nhà nước. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo một bản án nghiêm khắc để có tác dụng giáo dục riêng, phòng ngừa chung.

Với các cá nhân Công ty Việt Á, có dấu hiệu của tội đưa hối lộ cho Trần Gia Phú, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ cho rằng, ngày 29/11/2022, Bộ Công an có văn bản về việc “chỉ đạo phân cấp điều tra và kết luận các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á”.

Trong văn bản quy định: “Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra, kết luận sai phạm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giao, quản lý nghiên cứu và sản phẩm nghiên cứu Đề tài, cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương, việc Công ty Việt Á sản xuất, bán kit xét nghiệm và các vật tư, thiết bị y tế khác…”. Do đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến các cá nhân nêu trên đến Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Đối với các cá nhân thuộc sở ban ngành, có liên quan trong việc đề xuất, trình, duyệt và ký các quyết định mua sắm kit test, do phải thực hiện công việc trong bối cảnh dịch cấp bách, họ không vụ lợi nên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.