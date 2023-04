Nhận định Real Madrid vs Villarreal, 02h00 ngày 8/4: Giữ sức cho Champions League

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Villarreal, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. La Liga coi như đã hết cơ hội, Cúp Nhà Vua thì đã vào tới chung kết và chỉ phải gặp một Osasuna yếu ớt, Real Madrid giờ hoàn toàn có thể dành sức cho mặt trận Champions League. Và để hướng tới đại chiến với Chelsea vào giữa tuần, nhiều khả năng họ sẽ thay đổi nhiều vị trí ở trận gặp Villarreal đêm nay.

Nhận định trước trận đấu Real Madrid vs Villarreal

Do vừa đấu Barcelona cách đây 3 ngày (giành thắng lợi 4-0) nên Real phải có nhiều tính toán trong giai đoạn cam go này, khi họ ra sân với mật độ 3 ngày mỗi trận. So với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại La Liga là Barcelona và Atletico Madrid, Real Madrid thiệt thòi hơn nhiều vì họ phải thi đấu vất vả gấp đôi (mật độ 3 ngày/trận so với 7 ngày/trận của hai đối thủ).

Cộng với cách biệt mênh mông 12 điểm so với Barca, Real Madrid hoàn toàn có thể giữ chân tại mặt trận La Liga. Và đó là cơ hội của Villarreal, đội đang nuôi tham vọng chen chân vào nhóm dự Champions League. Cách biệt giữa Villarreal và tốp 4 lúc này chỉ là 3 điểm và với phong độ khá ổn trong thời gian này, họ hoàn toàn có thể lạc quan.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Villarreal

Trước tiên, Villarreal hướng tới ít nhất là một trận hòa trong chuyến hành quân đến sân Bernabeu vào đêm nay. Phong độ xa nhà của họ là khá ổn, với chỉ 2 thất bại trong 10 trận gần nhất, còn lại Villarreal thắng 6 và hòa 2.

Tuy nhiên, Real vẫn được đánh giá cao hơn. Đầu tiên là phong độ sân nhà. Real đã bất bại 5 trận sân nhà gần nhất, thắng tới 4. Trong 23 lần tiếp đón Villarreal gần đây, Real thắng tới 16 và chỉ thua 1. Real cũng đánh bại Tàu ngầm vàng 3 trong 4 trận gặp nhau gần nhất, bên cạnh đó là một kết quả hòa.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Villarreal

Villarreal gặp nhiều bất lợi ở trận đấu này khi họ mất một loạt trụ cột ở hàng thủ. Hai tiền vệ quan trọng nhất của họ là Capoue và Coquelin không thể ra sân vì chấn thương, trung vệ Albiol cũng vắng mặt, trong khi tiền đạo quan trọng Gerard Moreno bị đau ở bắp chân.

Real lại có binh hùng tướng mạnh. Nhưng thực sự, họ khó có thể dùng hết lực lượng cho trận này. Với một đội hình gồm nhiều cầu thủ ngoài 30 (Alaba, Courtois, Rudiger, Carvajal, Kroos, Modric, Vazquez, Benzema...), nhiều khả năng HLV Ancelotti sẽ phải tính cách xoay vòng, với niềm tin được đặt vào những Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, thậm chí thủ thành Lunin cũng hoàn toàn có thể được sử dụng.

Một bên mất nhiều quân chủ lực, bên kia lại “ém” quân cho đại chiến với Chelsea sau đây 3 ngày, có thể nói nếu một kết quả hòa cũng chẳng làm phiền lòng cả hai.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Villarreal Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Camavinga; Ceballos, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Vinicus, Asensio. Villarreal: Remiro; Barrenetxea, Zubeldia, Normand, Rico; Mendez, Zubimendi, Marin; Kubo; Sorloth, Oyarzabal Dự đoán tỷ số: Real Madrid 1-1 Villarreal