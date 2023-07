Nhận định Nữ Việt Nam vs Nữ Mỹ, 8h00 ngày 22/7: Chiến đấu vì niềm tự hào

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Việt Nam vs Nữ Mỹ bảng E World Cup nữ 2023 lúc 8h00 ngày 22/7 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đụng độ đội bóng số một thế giới, điều mà tất cả quan tâm không phải là kết quả. Thay vào đó, cả đất nước chờ đợi màn trình diễn của niềm tự hào và tinh thần Việt Nam.

Nhận định trước trận đấu Nữ Việt Nam vs Nữ Mỹ

Ngay cả những người lạc quan nhất cũng không dám mơ về cái kết bất ngờ ở trận ra quân của ĐT nữ Việt Nam. Đơn giản vì đây mới là lần đầu chúng ta bước ra sân chơi World Cup, mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ. Bản thân HLV Mai Đức Chung và các học trò cũng hiểu rõ họ sắp đối mặt với điều gì. Tuy nhiên họ khá tự tin và quyết tâm thể hiện những gì tốt nhất.

ĐT nữ Mỹ là một thế lực hùng mạnh thống trị thế giới suốt hai thập kỷ qua. Trong 8 kỳ World Cup trước, The Stars and Stripes (biệt danh của ĐT nữ Mỹ) vô địch tới 4 lần (1991, 1999, 2015, 2019), còn lại là về nhì (2011) và đứng thứ ba (1995, 2003, 2007). Họ cũng 4 lần giành huy chương Vàng Olympic, vô địch CONCACAF 9/10 kỳ tổ chức, lên ngôi 10/19 lần tham dự Algarve Cup, giải đấu quốc tế dành cho nữ danh giá chỉ sau World Cup. Không ngạc nhiên khi Mỹ luôn đứng thứ 1 trên BXH FIFA, và vị trí thấp nhất họ từng đứng là thứ hai, điều chỉ xảy ra một lần vào năm 2017.

Bây giờ, Mỹ đang hướng đến chức vô địch World Cup thứ 5, đồng thời nhân rộng những thống kê ấn tượng ở đấu trường này. Sau 8 lần tham dự, họ thắng 40/50 trận, đạt tỷ lệ thắng đáng kinh ngạc 80%, đồng thời ghi 138 bàn và chỉ 38 lần thủng lưới. Hiển nhiên, The Stars and Stripes ở một đẳng cấp khác biệt so với Golden Star Women Warriors (Những nữ chiến binh Sao vàng).

Phong độ, lịch sử đối đầu Nữ Việt Nam vs Nữ Mỹ

Đội quân của HLV Mai Đức Chung đã tập luyện chăm chỉ cho màn ra mắt World Cup. Họ đã vô địch SEA Games lần thứ 8 và có những chuyến tập huấn, các trận giao hữu trước thềm giải đấu tại Australia & New Zealand. Ấn tượng nhất là trận thua 1-2 trước Nữ Đức, nơi chúng ta đã thể hiện được những phẩm chất của mình, từ sự ngoan cường đến chiến lược thông minh.

Tất cả cùng hy vọng ĐT nữ Việt Nam sẽ tái hiện màn trình diễn tương tự ở Eden Park, dù điều này là rất khó. Kịch bản chúng ta mong muốn sẽ là hạn chế tối đa số bàn thua, đồng thời mơ về một bàn thắng - tương đương với cả chiến thắng.

Còn Mỹ, kể từ đầu năm 2023 đến nay thắng cả 8 trận đã chơi, ghi 19 bàn và chỉ 1 lần thủng lưới. Các bại tướng của họ bao gồm hai nhà cựu vô địch thế giới Đức, Nhật, cùng đối thủ mạnh như Brazil. Ngoài ra, Mỹ cũng bất bại trong cả 8 trận ra quân ở các kỳ World Cup trước, thắng 6 trong số đó. Chiến thắng gần nhất là 13-0 trước Thái Lan ở World Cup 2019.

Thông tin lực lượng Nữ Việt Nam vs Nữ Mỹ

HLV Mai Đức Chung có chút lo ngại về tình trạng thể lực của Phạm Thị Hải Yến và Dương Thị Vân. Tuy nhiên ở buổi tập sáng 21/7, cả hai đều hiện diện và cho thấy họ vẫn có thể ra sân nếu được tin tưởng.

Bên phía Mỹ, đội trưởng Becky Sauerbrunn không kịp bình phục chấn thương và bỏ lỡ World Cup 2023, dẫn đến việc Lindsey Horan và Alex Morgan cùng chia sẻ trách nhiệm thủ quân. Megan Rapinoe, người sẽ giải nghệ sau World Cup, ngồi dự bị.

Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam vs Nữ Mỹ Nữ Mỹ: Naeher; Fox, Cook, Girma, Dunn; Sanchez, Sullivan, Horan; Smith, Thompson, Morgan Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Diễm My, Thu Hương, Hoàng Thị Loan, Thanh Nhã, Thùy Trang, Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Huỳnh Như, Hải Yến.

Dự đoán tỷ số Nữ Việt Nam 1-3 Nữ Mỹ