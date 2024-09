Nhận định Juventus vs AS Roma, 01h45 ngày 2/9: Nối dài chuỗi trận thăng hoa

TPO - Nhận định bóng đá Juventus vs AS Roma, Serie A - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Juventus đạt phong độ cao tại Serie A khi là đội bóng duy nhất có thành tích toàn thắng. Trong khi đó, AS Roma chỉ giành được 1 điểm sau 2 vòng đấu, xem ra đội bóng của De Rossi khó tạo được bất ngờ trong chuyến hành quân đến Turin.

Nhận định trước trận đấu Juventus vs AS Roma Juventus là đội bóng có khởi đầu ấn tượng nhất tại Serie A mùa giải 2024/2025. Đoàn quân của Thiago Motta ghi 6 bàn thắng, giữ sạch lưới 2 trận và giành được 6 điểm sau 2 vòng đấu. Juventus đang xếp ở vị trí thứ 3, kém Torino và ĐKVĐ Inter Milan 1 điểm, nhưng đội bóng thành Turin đang thi đấu ít hơn 1 trận. Tân HLV Thiago Motta đã đem lại sự tích cực trong lối chơi của Juventus. Bianconeri không chỉ cải thiện chất lượng trong những pha tấn công với trung bình 3 bàn thắng/1 trận đấu, mà còn thể hiện khả năng phòng ngự đầy chặt chẽ. Juventus đang là đội bóng phải nhận ít pha dứt điểm nhất trong 5 giải đấu hàng châu Âu. Juventus đang cho thấy họ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Serie A. Ở vòng đấu thứ 3 của Serie A, Juventus sẽ chạm trán AS Roma trên sân nhà Allianz. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để thầy trò Thiago Motta thắng trận thứ 3 liên tiếp. Juventus đang sở hữu thành tích đối đầu vô cùng ấn tượng trước đối thủ tại Turin. Kể từ năm 2021, Juventus chưa bao giờ phải nhận thất bại trước AS Roma mỗi khi được chơi trên sân nhà. Trái ngược với sự thăng hoa của Juventus, AS Roma lại chơi quá tệ trong 2 vòng đầu tiên của Serie A. Đoàn quân của De Rossi chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm, ghi được 1 bàn thắng và đang xếp ở vị trí thứ 15. AS Roma chia điểm với Cagliari trong trận ra quân rồi sau đó thất bại trước Empoli ngay trên sân nhà Olimpico. Ở vào thời điểm không có được phong độ tốt, AS Roma lại phải chạm trán với Juventus, đối thủ được xem là khắc tinh của họ. Đội bóng thủ đô Italia đã thua 11/13 trận sân khách gần nhất trước Juventus ở Serie A. Phong độ, lịch sử đối đầu Juventus vs AS Roma Trong 5 trận đấu gần nhất, Juventus thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trong khi thành tích của AS Roma là thắng 1, hòa 3 và thua 1. Trong 20 lần đối đầu gần đây nhất, Juventus vượt trội với 11 chiến thắng, AS Roma giành 5 chiến thắng. Bốn trận đấu còn lại kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Vào mùa giải trước, Juventus bất bại trước AS Roma trong cả 2 trận đấu tại Serie A (Thắng 1, hòa 1). Thông tin lực lượng Juventus vs AS Roma HLV Thiago Motta không có sự phục vụ của Timothy Weah và Khephren Thuram vì chấn thương. Enzo Le Fee là sự vắng mặt duy nhất bên phía AS Roma. Juventus: Di Gregorio, Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal, Locatelli, Fagioli, Nicolas Gonzalez, Yildiz, Mbangula, Vlahovic. AS Roma: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Soule, Dovbyk. Dự đoán tỷ số Juventus 2-1 AS Roma Arsenal trả giá vì 'tội đồ' Declan Rice Siêu Cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2023/2024: Biểu tượng của thể thao đỉnh cao Thép Xanh Nam Định giành Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2023/2024 Khanh Kiều