Nhận định Italia vs Ukraine, 01h45 ngày 13/9: Cơ hội cuối của nhà vua

TPO - Nhận định bóng đá Italia vs Ukraine - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hy vọng của Italia về tấm vé đến Đức để bảo vệ vương miện châu Âu đang dần tắt. Họ không còn nhiều hy vọng. Vì thế, mục tiêu thắng vào đêm nay là bắt buộc.

Nhận định trước trận đấu Italia vs Ukraine

Trong bảng đấu có Anh, Ukraine, Italia đang tự ném đi cơ hội của mình. Cuối tuần qua, Italia vừa trải qua trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước đội bóng cửa dưới Bắc Macedonia. 3 vòng gần nhất, các nhà ĐKVĐ EURO hòa 1, thắng 1 và thua 1.

Từ đầu chiến dịch họ mới bỏ túi 4 điểm, cùng chia sẻ vị trí áp chót trên BXH với Bắc Macedonia. So với 2 vị trí dẫn đầu, Italia đang bị bỏ lại xa, lần lượt 9 điểm so với Anh và 3 điểm so với Ukraine.

HLV Luciano Spalletti vẫn nói rằng các học trò của ông “đã chơi ổn”, tuy nhiên NHM xứ mỳ ống không cảm thấy ổn chút nào. Vì lúc này, Italia chỉ còn hy vọng hướng tới vị trí thứ nhì.

Bởi vậy, trận gặp Ukraine hôm nay chẳng khác nào chung kết ở bảng C, nơi hai đội sẽ tử chiến vì tấm vé đi tiếp. Nếu thắng, Italia sẽ thắp lên hy vọng còn nếu thua, gần như mọi thứ sẽ chấm dứt.

Phong độ, lịch sử đối đầu Italia vs Ukraine

Sau khi không thể lọt vào World Cup 2022, Italia đang đối diện với quá nhiều áp lực, mà mục tiêu tham dự EURO 2024 là mục tiêu đương nhiên đặt ra cho đội bóng này. Họ bổ nhiệm Luciano Spalletti, người đã giúp Napoli chấm dứt hơn 3 thập kỷ khát danh hiệu.

Luciano Spalletti mang đến những ý tưởng mới cho Azzurri, nhưng lúc này đây vẫn là một tập thể cũ kỹ. 6 trận gần nhất họ đã thua tới 3. 7 trận sân nhà vừa qua, Italia cũng chỉ thắng 2.

Italia không chỉ tệ mà còn yếu bóng vía trước các khán giả nhà. Có lẽ hôm nay, điểm tựa duy nhất của họ là thành tích đối đầu tốt trước Ukraine tại các vòng loại. Italia thắng 6, hòa 2, chưa thất bại lần nào khi gặp Ukraine.

Italia cũng chỉ hứng chịu 1 thất bại trên sân nhà ở vòng loại EURO trong thế kỷ này, còn lại là 21 thắng lợi và 4 trận hòa. Thất bại đó vừa diễn ra, khi Italia thua Anh 1-2 hôm 24/3 vừa qua.

Xem ra với tình hình hiện tại, điểm tựa lớn nhất của Italia chỉ là quá khứ huy hoàng. Thêm một điều an ủi họ là Ukraine rất sợ sệt mỗi khi làm khách của các đội tuyển trong tốp 10 thế giới, họ toàn thua và không ghi được bàn nào.

Thông tin lực lượng Italia vs Ukraine

Hôm nay, lực lượng của Italia không có nhiều thay đổi. Đội tuyển này hứa hẹn vẫn đặt niềm tin vào dàn cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ như Tonali, Barella… bên cạnh đó là những ngôi sao đang nổi lên như Gnonto, Raspadori...

Nhìn chung, Italia bây giờ không còn cá tính và kiệt xuất như trước, nhưng trong tình cảnh ngặt nghèo, vẫn có thể tin họ sẽ tạm thoát hiểm thành công, nhất là khi Ukraine mất đi ngôi sao hàng đầu là tiền đạo Mudryk.

Đội hình dự kiến Italia vs Ukraine Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Dimarco, Mancini, Bastoni, Cristante, Zaccagni, Barella, Tonali, Immobile, Politano Ukraine: Bushchan, Zinchenko, Matvienko, Mykolenko, Konoplya, Zabarnyi, Stepanenko, Sudakov, Yaremchuk, Tsygankov, Yarmolenko Dự đoán tỷ số: Italia 1-0 Ukraine