Nhận định CAHN vs Becamex Bình Dương, 19h15 ngày 30/9: Khó trọn niềm vui

TPO - Nhận định bóng đá CLB Công an Hà Nội vs Becamex Bình Dương, vòng 3 LPBank V-League 2024/25. Cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng của hai đội. CAHN hướng đến chiến thắng đầu tiên ở V-League mùa này cho dù phải gặp đối thủ mạnh Becamex Bình Dương.

Nhận định trước trận đấu CLB Công an Hà Nội vs Becamex Bình Dương

CLB Công an Hà Nội đang khởi đầu mùa giải mới tệ hại một cách khó tin. Đội bóng ngành công an đầu tư nâng cấp lực lượng mạnh mẽ để tranh tài tại Cúp C1 Đông Nam Á. Họ chiêu mộ 2 trong số các ngoại binh xuất sắc nhất V-League mùa trước là Alan và Arthur cùng cầu thủ Việt kiều nổi tiếng Jason Pendant. Bên cạnh đó, CLB Công an Hà Nội còn bổ sung Nguyễn Đình Bắc cho hàng tấn công.

Với Nguyễn Filip và Jason Pendant, CLB Công an Hà Nội không khác gì có 5 ngoại binh trên sân. Tuy nhiên, họ vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 2 vòng đấu đầu tiên. Sau khi bị Hải Phòng cầm hòa 1-1 vào phút chót, CLB Công an Hà Nội để thua Đông Á Thanh Hóa 0-1 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

Đáng chú ý, CLB Công an Hà Nội lại thể hình hình ảnh hoàn toàn trái ngược ở Cúp C1 Đông Nam Á. Họ đã đánh bại hai đối thủ rất mạnh là Buriram của Thái Lan và Lion City của Singapore. Ở trận đấu vừa qua, CLB Công an Hà Nội thậm chí vùi dập Lion City 5 bàn không gỡ.

Tiếp đón Becamex Bình Dương tối nay, CLB Công an Hà Nội cần tái hiện phong độ này để giành chiến thắng đầu tiên ở V-League 2024/25. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản, bởi lẽ Bình Dương đang có phong độ tốt. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn thắng Thanh Hóa ngay trên sân khách trước khi hòa Hải Phòng.

Điểm nhấn trong màn trình diễn của Bình Dương là 3 bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh. Để lại phía sau những lời chỉ trích, Tiến Linh đang bay cao cùng sự hỗ trợ của HLV Hoàng Anh Tuấn. Tương tự như vậy, các ngôi sao nội như Quế Ngọc Hải, Võ Minh Trọng, Võ Hoàng Minh Khoa hay Hồ Tấn Tài đều chơi tốt.

Muốn thắng Bình Dương lúc này, CLB Công an Hà Nội phải làm nhiều hơn việc chờ đợi vào sự tỏa sáng của Leo Arthur. Đây là bài toán không đơn giản với HLV Mano Polking trong bối cảnh “nhạc trưởng” Nguyễn Quang Hải vẫn chưa nóng máy.

Lịch sử đối đầu, phong độ CLB Công an Hà Nội vs Becamex Bình Dương

Thông tin lực lượng CLB Công an Hà Nội vs Becamex Bình Dương

CLB Công an Hà Nội vẫn mất tiền đạo chủ lực Alan vì chấn thương, trong khi Becamex Bình Dương có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến CLB Công an Hà Nội vs Becamex Bình Dương CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Jason Quang Vinh, Văn Thanh, Hugo Gomes, Tuấn Dương, Thành Long, Văn Đô, Vitao, Artur De Melo, Quang Hải, Đình Bắc. Becamex Bình Dương: Trần Minh Toàn; Quế Ngọc Hải, Janclesio, Hồ Tấn Tài, Võ Minh Trọng, Kizito, Trần Duy Khánh, Abdurakhmanov, Thành Nhân, Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào. Dự đoán tỷ số: CLB Công an Hà Nội 1-1 Becamex Bình Dương FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn