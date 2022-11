Nhận định Ba Lan vs Argentina, 02h00 ngày 01/12: Ngôi đầu cho Messi và Argentina

TPO - Nhận định bóng đá Ba Lan vs Argentina, bảng C World Cup 2022 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Từ vực thẳm sau trận ra quân, Argentina đã nhìn thấy ánh sáng sau chiến thắng trước Mexico. Với sự hưng phấn, Lionel Messi cùng đồng đội sẽ thừa thắng xông lên, đánh chiếm ngôi đầu bảng C.