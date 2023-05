Nhận định Arsenal vs Wolves, 22h30 ngày 28/5: Tri ân NHM

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Wolves, 22h30 ngày 28/5 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal vừa chính thức buông súng ở cuộc đua vô địch, họ cũng thảm bại 0-3 trước Brighton ở trận sân nhà gần nhất. Trận đấu cuối cùng của mùa giải, CLB này phải biết đứng dậy để tìm kiếm một kết thúc làm hài lòng NHM.

Nhận định trước trận đấu Arsenal vs Wolves

Mikel Arteta thừa nhận rằng có thể mất một thời gian để đội bóng của ông vượt qua thất bại đau đớn ở cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Pháo thủ đã đứng đầu BXH trong 243 ngày, từng gác Man City tới 8 điểm. Nhưng họ vẫn phải chứng kiến Man xanh đăng quang trước nhiều vòng đấu.

Lý do lớn dẫn tới cái kết đau đớn ấy là sự sa sút khủng khiếp của Arsenal. Từ chỗ bất bại 6 trận ở đầu 2023, Arsenal chỉ có được 2 trận thắng trong 8 lần ra sân gần nhất (hòa 3, thua 3). Việc mất tới 15 điểm đồng nghĩa với việc họ đã bị Man City đánh bật khỏi vị trí dẫn đầu đoàn đua, khiến huấn luyện viên của họ phải thừa nhận rằng so với Man City, Arsenal vẫn còn non kém.

Nhưng dù sao, Arsenal vẫn đánh dấu một mùa giải ấn tượng. Họ trở lại đấu trường Champions League sau 6 năm vắng bóng. Để kết thúc chiến dịch chưa thật trọn vẹn này, có lẽ họ sẽ tìm kiếm một trận thắng để tri ân NHM nhà.

Phong độ, lịch sử đối đầu Arsenal vs Wolves

Arsenal đã thua 0-3 trước Brighton trong trận đấu gần nhất tại Emirates, chấm dứt mạch 6 trận bất bại trên sân nhà ở đấu trường quốc nội. Emirates vốn là pháo đài bất khả xâm phạm của Pháo thủ trên hành trình đua vô địch vừa qua.

Trận thua trước Brighton đã giáng một đòn chí mạng vào niềm kiêu hãnh Emirates của họ. Do vậy, họ sẽ quyết tâm tìm một chiến thắng đậm đà để “tạ lỗi” với NHM,

Lịch sử cho thấy Arsenal tự tin làm điều đó trước đội khách Wolves. Bởi Wolves thua tới 20 trong số 28 chuyến hành quân tới sân của Arsenal. Wolves cũng đá sân khách cực tệ với 7 chuyến hành quân xa gần nhất chỉ mang về 2 điểm nhờ 2 trận hòa.

Họ đã trụ hạng từ lâu, nhưng nếu chỉ tính thành tích sân khách thì Wolves cũng rớt hạng từ lâu. Tính trong cùng giai đoạn, họ chỉ hơn được Leeds (toàn thua 5 trận sân khách gần nhất) về phong độ khi xa nhà.

Phong độ sân khách này là đáng báo động với Julen Lopetegui, người có nguy cơ lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2012 phải nhận 4 thất bại liên tiếp trên sân khách trong một mùa giải.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Wolves

Chiến dịch này đã sớm kết thúc với Takehiro Tomiyasu, Mohamed Elneny, William Saliba, Oleksandr Zinchenko và Gabriel Martinelli vì những chấn thương. Trong khi đó tối nay, Saka, Trossard và Nelson bỏ ngỏ cơ hội ra sân vì bị đau nhẹ.

Nhưng trước một Wolves đang mơ hồ về tương lai, khi HLV Lopetegui gần như chắc chắn sẽ rời đi vì không hài lòng về ngân sách mua sắm cho mùa giải mới, nhiều khả năng dàn sao dự bị của Arsenal vẫn đủ sức mang về 3 điểm.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Wolves Arsenal (4-3-3): Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel, Tierney; Odegaard, Xhaka, Jorginho; Nketiah, Jesus, Smith Rowe Wolves (4-4-2): Bentley; Semedo, Kilman, Dawson, Toti; A. Traore, Lemina, Neves, Nunes; Cunha, Raul Jimenez Dự đoán tỷ số: Arsenal 3-1 Wolves