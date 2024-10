Nha Trang nguy cơ mất khách du lịch bằng tàu biển

TPO - Tỉnh Khánh Hòa đang nghiên cứu những khu vực ở Nha Trang có thể tiếp nhận các tàu trung chuyển từ tàu khách quốc tế neo đậu để đón khách tàu biển đến du lịch tại địa phương. Trong khi đó, phố biển Nha Trang đứng trước nguy cơ mất hàng chục nghìn du khách từ du lịch tàu biển.

Nguy cơ mất hàng nghìn khách tàu biển

Ngày 16/10, Sở Du lịch Khánh Hòa có văn bản khẩn gửi UBND tỉnh báo cáo kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch tàu biển quốc tế.

Theo báo cáo, trong hai năm qua, hoạt động du lịch tàu biển là một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút được lượng lớn khách du lịch quốc tế đến với Nha Trang - Khánh Hòa góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương đến với bạn bè du khách quốc tế.

Cụ thể, năm 2023 tỉnh Khánh Hòa đã đón 25 chuyến tàu biển (45.874 khách lên bờ tham quan) và trong 6 tháng đầu năm nay đã đón 27 chuyến tàu biển quốc tế (hơn 55.516 khách lên bờ tham quan). Dự kiến, trong 3 tháng cuối năm địa phương sẽ tiếp tục đón 17 chuyến tàu biển quốc tế.

Tuy nhiên, hiện Cảng Nha Trang đang trong quá trình đầu tư nâng cấp, tạm ngưng đón khách. Vì thế, một số hãng tàu biển quốc tế đã bắt đầu hủy chuyến theo kế hoạch, số ít hãng tàu đang làm việc để đưa khách cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

Hiện Công ty TNHH hàng hải đại lý Hải Đăng Nha Trang hủy 7 chuyến đón tàu biển quốc tế, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hàng Hải Thiên Ý đang có kế hoạch hủy tất cả các chuyến tàu biển trong năm 2025 khi chưa có phương án thay thế cảng Nha Trang.

Ông Đỗ Thanh Long - Giám đốc Công ty TNHH Đại lý hàng hải Hải Đăng Nha Trang - cho biết: Đơn vị phải hủy đăng ký vận tải khách từ tàu du lịch nước ngoài đến phố biển 2 lần. Đợt đầu tiên là 7 chuyến du thuyền với 16.000 khách mang quốc tịch nhiều nước đến Nha Trang từ ngày 25/10 đến cuối năm 2024, trong đó bao gồm Celebrity (tổng cộng 8.400 khách/3 chuyến), Quantum Of The Seas (4.000 khách), tàu Regatta và Seven Seas Explorer (mỗi tàu 800 khách) và tàu Noordam (2.000 khách). Đợt thứ hai là 6 chuyến tàu du lịch biển quốc tế đã đăng ký trong tháng 1/2025. Tổng cộng công ty đã hủy 13 chuyến đón khách tàu biển từ 25/10 đến hết tháng 1/2025.

Lúng túng chọn điểm đón đón tàu

Mới đây, các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đưa ra 2 phương án để gỡ khó cho du lịch tàu biển, một là đón tàu ở bến du thuyền Ana Marina Nha Trang (phía Bắc TP. Nha Trang) và hai là đón ở Cảng quốc tế Cam Ranh (TP. Cam Ranh). Tuy nhiên, theo báo cáo nói trên của Sở Du lịch Khánh Hòa, cảng Ana Marina dù đáp ứng các tiêu chuẩn nhưng khu vực này chưa có khu neo đậu tàu biển quốc tế. Cảng Ana Marina chỉ có Khu neo đậu A (gần Cảng Nha Trang), khoảng cách đến cảng hơn 4 hải lý nên không thể sử dụng các tàu trung chuyển (tenders) để đưa khách đến.

Sở Du lịch Khánh Hòa đề nghị Sở GTVT tỉnh chủ trì, hướng dẫn Công ty CP Ana Marina Nha Trang liên hệ với cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục khảo sát và công bố khu neo đậu mới gần Bến du thuyền Ana Marina theo đúng quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón và phục vụ tàu biển quốc tế tại khu vực này.

Sở Du lịch Khánh Hòa cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở GTVT tỉnh chủ trì phối hợp Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, UBND TP. Nha Trang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan nghiên cứu khảo sát Bến tàu du lịch Nha Trang và các khu vực có thể tiếp nhận các tenders từ các tàu biển quốc tế neo đậu tại các khu vực đã được công bố để đón khách, trong khi chờ công bố khu vực neo đậu mới tại Cảng Ana Marina Nha Trang.

Về Cảng quốc tế Cam Ranh, trong giai đoạn từ năm 2016 - 2018 đã đón tiếp thành công và an toàn tuyệt đối 19 lượt tàu khách quốc tế 5 sao với hơn 20.000 thủy thủ đoàn và 30.000 khách du lịch đến neo đậu tại cảng nên việc khai thác đón tiếp tàu du lịch quốc tế được thuận lợi. Nhưng vị trí cảng này xa trung tâm TP. Nha Trang (khoảng 60 km), thời gian di chuyển đi và về bằng đường bộ khoảng 3 - 4 giờ, trong khi tàu neo đậu tại cảng cũng chỉ từ 8 - 10 tiếng/chuyến cho khách tham quan.

Sở Du lịch Khánh Hòa cho rằng, giải pháp chuyển hướng đón tàu quốc tế vào Cảng quốc tế Cam Ranh là khó khăn, phải có kế hoạch thực hiện trong thời gian dài, bởi các hãng tàu thường bán vé tour cho khách trước từ 1 - 3 năm. Bên cạnh đó, việc đưa tàu biển quốc tế vào Cảng quốc tế Cam Ranh sẽ phát sinh thêm một số chi phí, quy trình thủ tục ra vào cảng hiện nay cũng chưa được ban hành cụ thể công khai để doanh nghiệp chủ động xây dựng lịch trình tour.