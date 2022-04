Nha Trang đông kín khách trong ngày đầu nghỉ lễ

TPO - Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều điểm du lịch, khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang (Khánh Hoà) chật kín khách từ sáng sớm.

Theo ghi nhận từ 8h hôm nay (30/4), các điểm du lịch như: Bến tàu du lịch Nha Trang, Tháp Bà Ponagar, Bảo tàng Hải dương học, bãi biển Nha Trang… đã đông kín người. Phần lớn du khách là khách nội địa, chủ yếu đến từ TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh Tây Nguyên.

Ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Quản lý bến tàu du lịch Nha Trang, thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết: Dự kiến, hôm nay bến tàu đón khoảng 6.000 lượt khách, tăng hơn gấp đôi so với dịp Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua. Do thời tiết không được tốt vì có mưa nên Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã yêu cầu các thuyền trưởng phải điều tiết tốc độ để đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, đến trưa 30/4, các khách sạn tại TP. Nha Trang đạt khoảng 70-80% công suất phòng. Một số khách sạn cho biết chiều 29/4, khách sạn vẫn còn trống 40% phòng, nhưng đến sáng nay thì khách đến đặt phòng nhiều hơn.

Trong khi đó, một số khách sạn 2 sao, nhà nghỉ ở Nha Trang vẫn treo biển còn phòng. Còn các resort, khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) đã được du khách đặt kín chỗ trước dịp nghỉ lễ mấy ngày.

Ông Peter Ye-Phó tổng quản lý khu nghỉ dưỡng The Anam, cho biết: Dịp lễ này, khu nghỉ dưỡng đạt 100% công suất phòng, trong đó nguồn khách chủ yếu đến từ Hà Nội và TP.HCM. Khác với nguồn khách quốc tế, khách nội địa chủ yếu đặt phòng rất cận, thường là trước khoảng 1 tuần, thậm chí đặt trước chỉ 2 ngày.

“Chúng tôi đánh giá tình hình du lịch Nha Trang - Khánh Hoà đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Đặc biệt, khi mở lại đường bay quốc tế tuyến Cam Ranh - Singapore vào tháng 5/2022 sẽ thu hút thêm nhiều lượng khách từ thị trường này”, ông Peter Ye nói.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, qua nắm bắt sơ bộ một số tour mới, gói kích cầu mới đã được các doanh nghiệp tung ra trước dịp lễ 30/4 nhằm thu hút khách nội địa. Dự kiến, số lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hoà dịp lễ này sẽ tăng gấp nhiều lần so với dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.