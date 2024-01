Nha khoa Quốc tế Daisy - Địa chỉ uy tín của Việt kiều

Với thế mạnh sở hữu đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, dịch vụ chất lượng, thiết bị hiện đại cùng công nghệ cao, Nha khoa Quốc tế Daisy (Daisy Dental) nổi lên như một “ngôi sao” sáng trên thị trường nha khoa khi được nhiều Việt kiều tin tưởng lựa chọn.

Thương hiệu được đông đảo khách hàng lựa chọn

Trên chặng đường phát triển, Daisy Dental không ngừng đem chất lượng nha khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu đến gần hơn với người dân Việt, thực hiện trọn vẹn giá trị cốt lõi “An tâm - An toàn - Tinh tế”. Đáp lại nỗ lực ấy, thương hiệu đã và đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng.

Được biết, các chi nhánh thuộc hệ thống của Daisy Dental đều tọa lạc tại những vị trí đắc địa thuộc các Tỉnh, Thành phố lớn. Cơ sở vật chất được thiết kế hiện đại, khang trang với phong cách sang trọng, tiện nghi theo tiêu chuẩn Châu Âu. Điều này hướng tới việc đáp ứng mục tiêu cung cấp dịch vụ chất lượng nha khoa tốt nhất đến mọi khách hàng.

Đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm

Nhiều Việt Kiều lựa chọn Daisy Dental là “điểm đến” trên hành trình chăm sóc và điều trị răng miệng bởi đơn vị này sở hữu đội ngũ bác sĩ chất lượng cao, giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm. Các bác sĩ tại có bằng cấp, chứng chỉ chuyên sâu theo từng lĩnh vực như răng sứ thẩm mỹ, Implant, chỉnh nha, nha khoa tổng thể, …

Được biết, ngoài việc tổ chức các lớp đào tạo nội bộ, Daisy Dental còn thường xuyên cử đội ngũ bác sĩ tham gia hội thảo chuyên ngành, lớp tập huấn trong và ngoài nước nhằm củng cố chuyên môn, trau dồi kiến thức, học hỏi những kỹ thuật nha khoa tiên tiến trên thế giới.

Ngoài ra, từ việc thấu hiểu lý do nhiều Việt Kiều mong muốn chăm sóc răng tại Việt Nam, bên cạnh yếu tố an toàn sức khỏe, các bác sĩ tại Daisy Dental còn chú trọng nâng cao gu thẩm mỹ, tạo ra nét hài hoà, cân đối giữa hàm răng với khuôn miệng, phù hợp với gương mặt của người Á Đông.

Thiết bị hiện đại, công nghệ cao

Phá vỡ lối mòn của nha khoa truyền thống, Nha khoa Quốc tế Daisy đã đưa hệ thống công nghệ nha khoa tiêu chuẩn Châu Âu ứng dụng tại các chi nhánh trên toàn quốc. Theo đó, Daisy Dental đầu tư toàn bộ hệ thống thiết bị được nhập khẩu từ Đức, Mỹ, Pháp,... trong đó có thể kể đến công nghệ quét dấu răng Itero Element 5D, chẩn đoán hình ảnh CT Kavo OP 3D Pro, hệ thống vô trùng chuẩn B Châu Âu Mocom Classic, tẩy trắng răng Cold Light Laser,… Những thiết bị hiện đại, công nghệ cao trở thành “cánh tay” đắc lực hỗ trợ các bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác, từ đó lên phác đồ điều trị hiệu quả, hạn chế tối đa xâm lấn, bảo tồn răng gốc, không gây đau đớn và thời gian hồi phục nhanh.

Thêm một điểm cộng dành cho Daisy Dental đó là toàn bộ không gian đều đảm bảo yếu tố tiệt trùng theo tiêu chuẩn và được kiểm duyệt kỹ lưỡng. Đơn vị tuân thủ các điều kiện, quy định của Sở y tế. Tất cả trang thiết bị được vệ sinh thường xuyên; dụng cụ khử khuẩn kỹ lưỡng; áp dụng nguyên tắc "một ghế nha - một bác sĩ - một khách - một phòng trị liệu riêng biệt" nhằm hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo. Các khách hàng Việt Kiều hoàn toàn an tâm khi trải nghiệm dịch vụ tại đây.

Dịch vụ chất lượng, giá thành hợp lý

Có thể thấy, giá thành luôn là một trong những nỗi e ngại của nhiều Việt Kiều khi đến với các trung tâm nha khoa thẩm mỹ ở nước ngoài. So với mặt bằng chung, giá thành thẩm mỹ, chăm sóc hay điều trị vấn đề răng miệng ở các nước trên thế giới luôn gấp khoảng 2 - 3 lần so với thị trường Việt Nam. Do đó, các khách hàng Việt Kiều lựa chọn Nha khoa Quốc tế Daisy bởi các dịch vụ ở đây chất lượng cao, áp dụng mức phí hợp lý, bảng giá được niêm yết công khai rõ ràng, không phát sinh chi phí, không nhận tiền tip riêng trong suốt quá trình điều trị.

Chưa hết, thấm nhuần văn hóa “Phục vụ từ trái tim” cùng tinh thần phụng sự “lấy khách hàng làm trung tâm”, mỗi nhân sự tại Daisy Dental luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra hành trình trải nghiệm xuất sắc. Từng “điểm chạm” của khách hàng với thương hiệu đều đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch, văn minh, hiện đại; đồng thời được quan tâm chu đáo bởi sự thấu cảm chân thành và lòng yêu nghề sâu sắc của người Daisy.

Có thể thấy rằng, trên chặng đường phát triển, sự tận tâm, tận hiến, chủ động tìm tòi, cập nhật các công nghệ mới nhất trong điều trị và thẩm mỹ răng đã giúp Hệ thống Nha khoa Quốc tế Daisy trở thành điểm đến tin cậy của nhiều Việt Kiều. Trong tương lai, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, thực hiện sứ mệnh “Kiến tạo nụ cười Việt” cùng định hướng mở rộng chi nhánh tại nhiều tỉnh thành với kỳ vọng trở thành hệ thống nha khoa số một tại Việt Nam.

Nha khoa Quốc tế DAISY là thương hiệu thuộc Tập đoàn DVA. Với sứ mệnh mang chất lượng nha khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu đến gần hơn với người dân Việt, cung cấp đa dạng dịch vụ chăm sóc răng miệng chất lượng cao, chi phí hợp lý. Thông tin thương hiệu: Nha khoa Quốc tế DAISY - Hệ thống nha khoa tiêu chuẩn Châu Âu Địa chỉ: - Số 65 - 67 Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. - Số 140 Hai Bà Trưng, Phường 6, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. - Số 83 Yersin, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. - Số 164 Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. - Số 511A Trần Phú, Phường 01, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng. - Số 303 Phan Trung, Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Hotline: 1900 9009 Website: https://nhakhoadaisy.vn Thời gian làm việc: 8.00 - 20.00 (từ Thứ 2 - Chủ nhật). Thời gian làm việc: 8.00 - 20.00 (từ Thứ 2 - Chủ nhật).