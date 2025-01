Nha Khoa Pasteur: Nha khoa cho nụ cười tỏa sáng

Với quy mô sang trọng, trang thiết bị hiện đại và dịch vụ cao cấp, Nha Khoa Pasteur đang dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực nha khoa tại Việt Nam.

Nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa và đã thành công gầy dựng 1 cơ sở nha khoa có tiếng tại TPHCM, Nha khoa Pasteur được thành lập với sự tâm huyết của Nhà sáng lập Nguyễn Lê Lâm Ngân. Tiếp nối sự thành công đó, để mang đến trải nghiệm nha khoa đẳng cấp và dịch vụ chất lượng được đặt lên hàng đầu, nha khoa Pasteur ra đời với đầy đủ các dịch vụ nha khoa chuyên nghiệp như chụp sứ toàn phần, điều trị tủy, cấy ghép implant, răng sứ thẩm mỹ, chỉnh nha, trám răng, tẩy trắng răng plasma, nhổ răng, vệ sinh răng miệng.

Đặc biệt, nha khoa Pasteur còn trang bị công nghệ X-quang Panorama toàn hàm tiên tiến. Công nghệ này giúp các bác sĩ có cái nhìn toàn diện về tình trạng răng miệng của khách hàng và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất, đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Cung cấp đa dạng hơn 8 dòng sứ cao cấp khác nhau như sứ Lucy, sứ P-Tierra Diamond, sứ Orodent, sứ HT Smile Plus, sứ Lava Diamond, sứ Crystal Lime, sứ Ceramil, sứ Venus giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn dòng sứ ưng ý nhất, đáp ứng nhu cầu, sở thích và điều kiện của từng khách hàng.

Ngoài ra, Nha Khoa Pasteur còn đầu tư vào các thiết bị và công nghệ tiên tiến khác như máy lấy cao răng siêu âm, hệ thống làm trắng răng bằng công nghệ plasma, và nhiều thiết bị hiện đại khác. Những công nghệ này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn mang lại sự thoải mái và an toàn cho khách hàng.

Ngoài CEO Nguyễn Lê Lâm Ngân thì sự thành công của Nha Khoa Pasteur không thể thiếu đi sự đồng hành của Nguyễn Hà My (diễn viên Sam), với vai trò là Co Founder Hà My cũng đặt tâm huyết trải nghiệm dịch vụ nha khoa cao cấp ưu tiên tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó còn có Ông Lưu Thế Truyền giữ chức vụ Giám Đốc Truyền Thông để đưa ra những chiến lược về hình ảnh và đường hướng phát triển hình ảnh của nha khoa đến với khách hàng.

CEO Nguyễn Lê Lâm Ngân chia sẻ: “Một nụ cười đẹp sẽ là khởi đầu cho tất cả. Sở hữu một nụ cười hoàn hảo sẽ khiến chúng ta tự tin giao tiếp hơn. Tôi thật sự hạnh phúc khi giúp người khác sở hữu nụ cười tự tin. Vì vậy, Nha khoa Pasteur không ngừng nỗ lực mang đến cho khách hàng những dịch vụ, công nghệ làm đẹp răng tốt nhất, đảm bảo khách hàng sở hữu hàm răng như ý”.

Với sứ mệnh điều trị và chăm sóc nụ cười cho khách hàng, bằng những ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, chất lượng, nha khoa đã không ngừng đầu tư vào hệ thống trang thiết bị hiện đại, xây dựng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành cùng đội ngũ nhân viên tận tâm.

Cùng triết lý phát triển bền vững, Nha Khoa Pasteur luôn lắng nghe và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên tư vấn của Nha Khoa Pasteur luôn sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn chi tiết về các dịch vụ phù hợp. Khách hàng đến với Nha Khoa Pasteur không chỉ để điều trị nha khoa mà còn để trải nghiệm sự chăm sóc tận tình và chuyên nghiệp.

Nha khoa Pasteur

Địa chỉ: 30 Nguyễn Cư Trinh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0908 70 55 66