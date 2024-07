Nhà dân bị nứt tường, sụt lún cạnh công trình dự án kè ở Cần Thơ

Ngày 24/7, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của bà Hồ Thị Hai, ngụ khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ về việc quá trình cải tạo rạch Bà Bộ khiến đường giao thông trước nhà bà bị sụt, lún làm ảnh hưởng cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.

Bà Hai cho biết, công trình kè rạch Bà Bộ tiếp giáp với 2 phường (phường An Khánh của quận Ninh Kiều và phường Long Tuyền của quận Bình Thuỷ). Cách đây hơn 10 ngày, khu vực này có mưa lớn nên 2 bên khu vực kè xuất hiện vết nứt.

“Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14/7, trước nhà của tôi xảy ra tình trạng sụp lún, ăn sâu gần đến hàng rào. Mấy ngày ngày qua, mưa lớn kéo dài, phần sụp lún có hiện tượng lún sâu thêm nên tôi rất hoang mang, lo sợ. Tường trước rào của ngôi nhà hiện tại cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt”, bà Hai nói và cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông qua đây, gia đình bà mong các cơ quan chức năng khảo sát và có hướng khắc phục.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, con đường dân sinh phía bên bờ thuộc phường Long Tuyền bị sụt lún hơn 1m, dài hơn 7m. Còn phía bờ thuộc phường An Khánh có dãy nhà trọ 5 phòng thì có 2 phòng thiệt hại nặng, lún sâu hơn 1m và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào; 3 căn còn lại bị hư hỏng. Cạnh đó, một số ngôi nhà bị rạn nứt do ảnh hưởng sụt lún.

Một người dân tại đây cho biết, các dãy nhà trọ nói trên có người ở, hôm phát hiện vết nứt, nhiều người đã thu dọn đồ đạc ra khỏi khu vực này để đảm bảo an toàn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình cải tạo rạch Bà Bộ thuộc Dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị do Ban Quản lý dự án ODA TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Ông Trần Văn Tám - Đại diện đơn vị thi công là Công ty xây dựng đê kè Hải Dương cho biết, đơn vị phụ trách thi công gói thầu CT3-PW-1.17 (cải tạo Rạch Bà Bộ, Rạch Hàng Bàng, Rạch Đầu Sấu và Rạch Nhánh Hàng Bàng) khoảng 5km, với tổng giá trị gói thầu trên 400 tỷ đồng. Đối với công trình cải tạo rạch Bà Bộ dài khoảng 450m, khởi công vào tháng 9/2022.

Ông Tám thừa nhận trong quá trình thi công cải tạo rạch Bà Bộ có xảy ra tình trạng sụt lún đường và nhà dân. “Có 3 hộ bị ảnh hưởng, trong có 1 hộ bị ảnh hưởng nặng vì có nhà bị sụt lún. Chúng tôi đã khảo sát và cùng với phía bảo hiểm kiểm tra hiện trạng, lên phương án hỗ trợ cho người dân. Chậm nhất hết tháng 10/2024 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đối với những đoạn lún và có nguy cơ bị sụt lún, nhà thầu đã cho hạ tải để chuẩn bị thi công hoàn thiện”, ông Tám nói.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa có Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Theo đó, lãnh đạo Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp nâng cao năng lực của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, trong đó ưu tiên củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ theo dõi, giám sát, phân tích diễn biến, tác động của thiên tai đến đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xác định các trọng điểm xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn (đặc biệt là sạt lở bờ sông, kênh rạch); tổ chức tuần tra, kiểm tra, phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra; sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân; di dời dân tới nơi an toàn...

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trước mùa mưa bão hoặc có phương án bảo vệ an toàn các công trình đang thi công…

Năm 2023, Cần Thơ đã xảy ra 41 đợt sạt lở bờ sông, làm bị thương 2 người, ảnh hưởng 29 căn nhà, tổng chiều dài sạt lở hơn 2,4km.

CẢNH KỲ