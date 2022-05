Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á tiếp tục bị khởi tố

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình cùng ba đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Đây là vụ án thứ 4 mà ông Bình bị khởi tố, điều tra.

Cụ thể, căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với 4 bị can gồm:

Trần Phương Bình (SN 1959), Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài (SN 1968), nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh (SN 1963), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Đây là vụ án thứ 4 ông Trần Phương Bình bị khởi tố vì những sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á.

Trước đó, ông Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB. Năm 2020, ông Bình nhận án tù chung thân lần thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng.

Mới đây, ngày 19/5 ông Bình bị đưa ra xét xử vụ án thứ ba vì sai phạm gây thất thoát 184 tỉ đồng, tuy nhiên phiên tòa đã hoãn.