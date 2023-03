Nguyễn Thị Ninh - 'Luồng gió mới' của điền kinh Biên Phòng

TPO - Nguyễn Thị Ninh là một trong những cái tên đáng chú ý tại giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 64 - năm 2023 tại Lai Châu. Sau Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 9, tài năng trẻ sinh năm 2006 của điền kinh Quân đội đã chính thức “bước lên sân khấu lớn” sau khi bất ngờ tỏa sáng ở nội dung marathon nữ.

Ở Đại hội TDTT toàn quốc 2022 tại Hà Nội, giới chuyên môn cũng như những người yêu chạy bộ đường dài rất sửng sốt khi Nguyễn Thị Ninh, cô gái khi đó mới 17 tuổi, đã vượt qua các đàn chị tên tuổi và giàu kinh nghiệm Hoàng Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Bình để giành Huy chương Bạc marathon nữ. Ninh là một trong hai nhân tố bất ngờ nhất ở Đại hội TDTT bên cạnh Lê Thị Tuyết (Phú Yên, 18 tuổi) bởi cả hai cô gái tuổi “teen” này không phải là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch và ngôi á quân của nội dung thi đấu đầy khắc nghiệt như marathon.

“Em không nghĩ mình giành được huy chương marathon. Lúc tập luyện, em cũng chỉ chạy dài hơn 20km. Thầy (HLV Nguyễn Tuấn Viết - PV) cho phép em tham gia giải để cọ xát chứ không đặt nặng việc phải giành huy chương. Em chỉ biết cố gắng bám sát đối thủ”, Nguyễn Thị Ninh chia sẻ với PV Tiền Phong sau một buổi tập luyện ở Lai Châu để chuẩn bị cho Tiền Phong Marathon 2023 tại Lai Châu.

Phần thưởng dành cho Ninh không chỉ là tấm Huy chương Bạc Đại hội TDTT danh giá mà còn là một suất vào đội tuyển điền kinh quốc gia tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Một sự thay đổi chóng mặt đối với cô gái mặt còn “búng ra sữa” này. Niềm vinh dự bên cạnh trách nhiệm lớn lao dành cho chân chạy trẻ của đội tuyển điền kinh Biên phòng.

Ở môi trường mới gồm toàn các anh chị lớn sở hữu nhiều huy chương và có bề dày thành tích, Ninh phải cố gắng “gồng” lên để có thể bắt kịp với nhịp tập luyện khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao.

“Những lúc mệt, em hay gọi về nhà cho bố mẹ. Bố mẹ em làm nông nên cũng chỉ biết động viên con gái cố gắng”, Ninh tâm sự. “Môi trường tập luyện mới lạ, vui nhưng em cũng phải tập nặng hơn. Được tập với các anh chị, thành tích tăng rõ rệt. Thầy cũng động viên cố gắng tập luyện, em không biết trụ lại được không”.

Nhận xét về cô học trò nhỏ, HLV Nguyễn Tuấn Viết cho biết: “Ý thức tập luyện của Ninh rất hào hứng, nhiệt huyết. Bước đầu khá tốt. Hi vọng em sẽ có kết quả tốt. Chỉ số chuyên môn trong tập luyện khá sát với chỉ số thực tế”. Do SEA Games đã cận kề, đặc biệt là ngày thi đấu môn marathon vừa bị đẩy lên sớm 10 ngày so với lịch ban đầu nên Nguyễn Thị Ninh được sắp xếp thi đấu ở nội dung 5km tuyển trẻ tại Tiền Phong Marathon.

Đây là mùa giải Tiền Phong Marathon thứ 3 trong sự nghiệp của Ninh. Ở hai lần trước, Nguyễn Thị Ninh mới chỉ “mon men” ngoài top 5 của cự ly 5km hệ trẻ tại Gia Lai. Năm ngoái, Ninh thậm chí còn không lọt vào top 10 tại Côn Đảo. Lần thứ 3 tại Lai Châu có thể là cú đột phá của Ninh sau những gì cô gái trẻ này đã thể hiện ở cự ly marathon. Đầu tháng 1 năm nay, Ninh đã giành Huy chương Vàng nữ trẻ giải Vô địch Quốc gia, chinh phục núi Bà Rá. Ngoài ra, Lai Châu cũng là “đất lành” của Ninh và các đồng đội bởi trước khi Đại hội TDTT diễn ra, đoàn điền kinh Biên phòng đã lên đây để tập huấn.

Nếu tiếp tục giữ phong độ cao như hiện tại, Ninh hoàn toàn có thể thể mơ tới việc cải thiện thứ hạng ở Tiền Phong Marathon mùa giải năm nay hay cao hơn là cú đúp chức Vô địch Quốc gia (hệ tuyển trẻ) ở cả hai giải điền kinh hàng đầu tại Bình Phước và Lai Châu.