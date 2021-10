Nguyên phó giám đốc đoàn xiếc TPHCM qua đời do mắc COVID-19, không kịp chờ danh hiệu NSND

TP - Trong ngôi nhà người Khơ Mú ở Nghệ An có 3 vị thần (Then) cai quản các vấn đề khác nhau trong đời sống con người. Then Lo đưa linh hồn đến đầu thai làm người; Then Chư cai quản sức khỏe; Then Liêng nuôi dưỡng con người.