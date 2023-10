Nguyễn Anh Minh vô địch Vietnam Masters 2023 với điểm số kỷ lục

TPO - Ngày thi đấu cuối cùng tại sân Royal Long An Golf & Villas đã chứng kiến những màn so tài đầy gay cấn và khép lại hành trình của Vietnam Masters 2023. Ngôi vô địch bảng nam - nữ mùa giải năm nay lần lượt gọi tên Nguyễn Anh Minh và Lina Kim.

Nguyễn Anh Minh vô địch Vietnam Masters với tổng điểm (-11) sau 4 ngày thi đấu. Tại chặng đua cuối cùng, Nguyễn Anh Minh đã khởi đầu với điểm birdie ngay hố xuất phát. Tuy mắc 2 bogey tại hố số 3 và hố số 5, Anh Minh lấy lại phong độ với 3 birdie liên tiếp ở hố 6, 7, 8.

Giữ vững tinh thần với điểm birdie mở màn ở đường về, VĐV 16 tuổi tạo cách biệt 9 gậy so với vị trí thứ 2 và tiếp tục duy trì điểm số để kết thúc vòng chung kết cùng điểm (-3).

Tổng điểm (-11) đưa Anh Minh trở thành nhà vô địch có thành tích tốt nhất trong lịch sử giải đấu. Trước đó, nhà vô địch có thành tích tốt nhất là golfer người Thái Lan Annop Tangkamolprasert với -6 gậy vào năm 2018.

Kể từ lần đầu được tổ chức vào năm 2017, các nhà vô địch của Vietnam Masters đều là các golfer chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với chiến thắng của Anh Minh tại giải đấu năm nay, lần đầu tiên giải có nhà vô địch là một golfer nghiệp dư.

Xếp hạng 2 chung cuộc là đương kim vô địch Nguyễn Hữu Quyết với tổng điểm 4 vòng đạt (-2). Tại 9 hố đầu, Nguyễn Hữu Quyết ghi 3 birdie tại các hố 3, 7, 8 và chỉ mắc 1 bogey duy nhất ở hố 6. Tuyển thủ đến từ Nghệ An ghi điểm birdie để mở màn nửa chặng sau và hoàn thành phần thi hôm nay với điểm (-3).

Trương Chí Quân bất ngờ vươn lên vị trí thứ ba cùng điểm tổng sau 4 ngày thi đấu là (-1). Với 4 birdie cùng thành tích bogey free, ngày thi đấu cuối cùng VĐV sinh năm 1998 đạt tổng (-4) điểm.

Xếp hạng 4 là PGA Phạm Minh Đức với tổng điểm qua 4 vòng là (+1). Phạm Minh Đức nhận điểm (+2) trong ngày thi đấu hôm nay cùng 3 birdie, mắc 3 bogey và 1 double bogey. Vị trí thứ 5 thuộc về Trần Lê Duy Nhất với tổng điểm 4 ngày đạt (+2). Trần Lê Duy Nhất ghi 4 birdie và mắc 3 bogey, đạt (-1) tại vòng cuối cùng.

Tuy chỉ đứng hạng 11 trên BXH với tổng điểm sau giải là (+7), Nguyễn Nhất Long là một trong số những VĐV đạt điểm âm trong tại vòng chung kết cùng kết quả (-1).

Nhà vô địch bảng nữ gọi tên Lina Kim cùng tổng điểm sau 4 vòng đấu là (+1). Xuất phát từ hố 10, Lina Kim mở đầu có phần bất lợi khi mắc tới 3 bogey ở 9 hố đầu. Tuy nhiên, tay gậy đến từ Hàn Quốc cân bằng lại tỉ số bằng 4 birdie tại các hố 2, 3, 5, 8 tại nửa chặng sau và mang về điểm (-1) trong ngày thi đấu cuối cùng.

Với tổng điểm qua 4 ngày thi đấu là (+5), Lê Thị Thanh Thúy trở thành Á quân bảng nữ Vietnam Masters 2023. Trong cuộc đua về đích, Lê Thị Thanh Thúy mang về 4 birdie và mắc 4 bogey, đạt điểm even par. Xếp hạng 3 là Nguyễn Thảo My cùng tổng điểm chung cuộc đạt (+7). Nguyễn Thảo My cũng đạt even par tại vòng đấu cuối với 4 birdie, mắc 3 bogey và 1 double bogey.