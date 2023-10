Lịch thi đấu của thể thao Việt Nam tại Asiad 19 ngày 8/10: Tạm biệt Hàng Châu

TPO - Lịch thi đấu Asiad 19 ngày 8/10 cập nhật nhanh nhất. Thông tin các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong khuôn khổ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19) được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Thông tin Asiad 19

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19) khai mạc vào ngày 23/9 và bế mạc ngày 8/10 tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Hàng Châu sẽ là thành phố thứ ba của Trung Quốc đăng cai Đại hội thể thao châu Á, sau Bắc Kinh năm 1990 và Quảng Châu năm 2010.

Đại hội có sự tham dự của 12.500 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, là kỳ Asiad có đông VĐV tham dự nhất trong lịch sử. Các VĐV tranh tài ở 40 môn thi với 61 phân môn, 483 nội dung. Slogan của Asiad 19 là “Từ trái tim đến trái tim” (Heart to heart), còn bài hát chính của đại hội là Chúng tôi chia sẻ tình yêu thương (The love We share).

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 504 thành viên, bao gồm 337 VĐV, 90 HLV, 11 chuyên gia. Đoàn thi đấu 31/40 môn thể thao, 202/483 nội dung với mục tiêu giành 2-5 HCV, đồng thời nỗ lực đoạt nhiều vé tham dự Olympic Paris 2024. Đoàn thể thao Việt Nam đã làm lễ xuất quân vào ngày 16/9 và đến ngày 20/9 sẽ đồng loạt lên đường đến địa điểm thi đấu chính ở Hàng Châu (Trung Quốc) và năm địa phương lân cận.

Kết thúc ngày thi đấu 7/10, đoàn thể thao Việt Nam xếp vị trí thứ 21 với 27 huy chương gồm 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ. Hôm nay 8/10 Asiad 19 sẽ bế mạc nhưng vẫn còn 2 môn thi đấu, là bơi nghệ thuật và karate. Đoàn Việt Nam tham dự nội dung cuối, khi các võ sỹ Phạm Minh Đức, Hoàng Việt Anh, Lê Hồng Phúc tranh tài kata đồng đội nam. Chúng ta cùng hy vọng các võ sỹ có một ngày thi đấu thật tốt, tạo nên dấu ấn cuối cùng tại Hàng Châu trước khi nói lời tạm biệt.