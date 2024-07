Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở đồng bằng Bắc bộ

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lào Cai, Hoà Bình và Thái Nguyên, mưa lớn kèm dông, lốc trong mấy ngày qua đã làm 3 nhà thiệt hại, 350 nhà bị ngập; 565 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; một số tuyến giao thông địa phương bị sạt lở, ngập úng và một số thiệt hại khác. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Ngày 29/7, Bộ NN&PTNT có công văn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào hồi 11h cùng ngày, và đóng 1 cửa xả đáy thủy điện Hòa Bình vào lúc 13h.

Nước lũ lên cao gây mất an toàn các tuyến đê

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, trên tuyến đê hữu Bùi (đê cấp IV), đoạn tường kè tại K7+500, xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã xuất hiện hiện tượng rò rỉ qua chân tường kè, dài khoảng 200m có kèm theo đất, cát. UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo UBND xã Tốt Động khẩn trương huy động vật tư, nhân lực, xử lý đoạn tường kè bị rò rỉ, tránh sự cố phát sinh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia, từ hôm nay (30/7) đến ngày mai, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-120mm, một số nơi trên 250mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.