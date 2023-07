Nguồn cơn 2 tỷ phú Mỹ thách đấu võ trong lồng sắt

TP - Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và ông trùm xe điện Tesla và mạng xã hội Twitter Elon Musk đang tích cực luyện võ để có trận đấu tay đôi trong lồng sắt trên sàn đấu UFC Apex ở bang Nevada.

Ngày 20/6, Musk thách đấu Zuckerberg và Zuckerberg đã đồng ý. Theo chủ tịch của Giải vô địch đối kháng đỉnh cao (UFC) Dana White, cả hai tỷ phú đều “rất nghiêm túc” về trận đấu trong lồng, báo Anh The Independent đưa tin. Ông White nói rằng trận đấu sẽ lớn hơn trận tỉ thí giữa hai võ sĩ Floyd Mayweather Jr. và Conor McGregor vào năm 2017. Musk đã xác nhận podcaster Joe Rogan sẽ làm trọng tài. Musk và Zuckerberg đã nhận được đề nghị huấn luyện từ các võ sĩ chuyên nghiệp.

Hục hặc từ năm 2014

Năm 2014, Zuckerberg mời Musk đến nhà để cố gắng thuyết phục rằng ông đã quá lo lắng về sự an toàn của trí tuệ nhân tạo (AI). Musk đã từ chối lời mời và tuyên bố rằng Instagram “khiến mọi người chán nản” và Facebook “mang lại cho tôi một cảm giác lo lắng và khó chịu rất lớn”, báo Mỹ The New York Times đưa tin. Cả Instagram và Facebook đều thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Meta mà Zuckerberg đứng đầu.

Năm 2016, công ty SpaceX (chuyên sản xuất tên lửa đẩy và tàu vũ trụ) của Musk ký hợp đồng thay mặt cho Facebook để cung cấp quyền truy cập Internet cho khu vực cận Sahara ở châu Phi bằng cách sử dụng vệ tinh AMOS-6. Tên lửa mang theo vệ tinh phát nổ, làm gia tăng căng thẳng giữa Musk và Zuckerberg.

Trong một buổi phát sóng trực tiếp trên Facebook vào năm 2017, Musk nhận định rằng, sự hiểu biết của Zuckerberg về AI là “khá hạn chế”. Trong vụ bê bối dữ liệu Facebook, vụ Cambridge Analytica, Musk đã xóa các trang Facebook của SpaceX và Tesla.

Cả hai tranh giành vị trí thứ ba trên Chỉ số tỷ phú Bloomberg đến khi cổ phiếu của Tesla tăng giá đã giúp Musk vượt qua Zuckerberg vào tháng 8/2020. Tháng 3/2022, vài tuần sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Musk thách đấu với Tổng thống Nga Vladimir Putin và coi Ukraine như một phần thưởng. Lời thách đấu của Musk khiến giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos lúc bấy giờ là Dmitry Rogozin và ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, chế nhạo.

Zuckerberg tập luyện, thi đấu nhu thuật

Trong đại dịch COVID-19, Zuckerberg bắt đầu tập luyện võ tổng hợp (MMA), nhu thuật (Jiu-jitsu) Brazil và hoàn thành giải đấu đầu tiên vào tháng 5/2023, báo Mỹ The Washington Post đưa tin. Ông chủ Facebook được cho là đã thắng một số giải đấu Jiu-jitsu.

Cũng trong tháng 5, Zuckerberg tuyên bố đã hoàn thành Thử thách Murph trong 40 phút. Đây là một thử thách khó về thể lực do cựu đặc nhiệm Hải quân Mỹ Michael Murphy lập ra. Theo đó, người thực hiện sẽ phải chạy 1,6km, kéo xà 100 cái, chống đẩy 200 cái, squat (hạ thấp hông từ tư thế đứng rồi đứng lên trở lại) 300 cái rồi chạy thêm 1,6km. Zuckerberg tự tăng độ khó của Thử thách Murph bằng cách mặc thêm áo giáp chống đạn nặng 9kg.

Cựu vận động viên kickboxing hạng nhẹ chuyên nghiệp và nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Andrew Tate đề nghị huấn luyện Musk để trả đũa việc Meta cấm Tate trên Facebook và Instagram vì truyền bá thông tin sai lệch về vắc xin COVID-19. Tate đang bị quản thúc tại gia sau khi bị buộc tội buôn người.

Đương kim vô địch hạng nặng UFC Jon Jones đề nghị huấn luyện Zuckerberg, trong khi tay đấm huyền thoại UFC Royce Gracie nói sẽ huấn luyện Musk. Ngày 27/6, Lex Fridman, võ sĩ nhu thuật Brazil, có một buổi tập luyện với Musk. Zuckerberg cũng tập luyện với Fridman. Musk cũng chấp nhận lời đề nghị tập luyện với cựu võ sĩ MMA Georges St-Pierre. Musk nói sẽ sử dụng trọng lượng của mình để tạo lợi thế. Ông chủ Twitter tuyên bố sẽ tung chiêu “The Walrus” (Hải mã) để nằm đè trên đối thủ Zuckerberg.

Các võ sĩ UFC, bình luận viên thể thao đối kháng và sách thể thao đã ưu ái Zuckerberg vì sự nhanh nhẹn và sức bền của vị tỷ phú này. Cựu võ sĩ UFC và võ sinh nhu thuật Brazil, Matt Serra đã đặt cược vào Zuckerberg. Nhà báo thể thao võ thuật Nick Peet nói với chương trình “The World at One” của BBC Radio 4 rằng tuổi tác, chiều cao và quá trình đào tạo của Zuckerberg mang lại cho anh lợi thế. Tỷ lệ cược dự đoán của công ty cá cược thể thao DraftKings nghiêng về Zuckerberg.

Tuy nhiên, trang tin Mỹ Vox lưu ý rằng Musk có nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt hơn. Thống đốc Texas Greg Abbott gọi trận đấu giữa Musk và Zuckerberg là “lớn nhất trong lịch sử UFC”. Trong khi đó, bà Maye Musk, mẹ của Musk, thúc giục con trai chiến đấu “chỉ bằng lời nói”.

Musk giàu hơn Zuckerberg Hôm 29/6, giám đốc điều hành Tesla và chủ sở hữu Twitter đứng đầu Chỉ số tỷ phú Bloomberg với giá trị tài sản ròng 236 tỷ USD, theo MarketWatch. Tài sản của Elon Musk tăng gần 100 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay. Tất nhiên, Mark Zuckerberg cũng không hề lép vế khi đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách với giá trị tài sản ròng 104 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, tài sản của Zuckerberg tăng khoảng 58 tỷ USD.

Zuck vs Musk là một trò chơi miễn phí trên trình duyệt do nhà phát triển game người Canada Jason Kapalka tạo ra. Ông Kapalka là tác giả của 2 trò chơi nổi tiếng Bejeweled (2000) và Plants vs. Zombies (2009). Zuck vs Musk là phiên bản sửa đổi của WrestleBros (2023). Trong game này, người chơi điều khiển Musk hoặc Zuckerberg và phải đấu võ với người kia trong lồng sắt.