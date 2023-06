Người “vạch lá tìm sâu”

TP - Phải mất nhiều năm gửi đơn kiến nghị cho các cơ quan Trung ương, ông Đinh Trung (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận) mới đưa được những sai phạm trong việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết thành khu đô thị ra ánh sáng. Trong quá trình đấu tranh, ông Đinh Trung cũng không ít lần được chủ đầu tư dự án này gợi ý mua chuộc và bị các thế hệ lãnh đạo tỉnh Bình Thuận không hài lòng vì “vạch lá tìm sâu”.

VÌ LỢI ÍCH NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC

Gặp lại chúng tôi tại nhà riêng của mình sau hơn 3 năm từ lần tiếp xúc đầu tiên, ông Đinh Trung (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận) vẫn minh mẫn, khỏe mạnh dù năm nay đã hơn 80 tuổi. “Giờ lòng tôi đã thoải mái, vui vẻ hơn vì những kiến nghị của tôi về việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết thành khu đô thị (KĐT) đã được các cơ quan Trung ương vào cuộc xử lý dứt điểm. Những người dân phải nhường đất để thực hiện dự án từ hơn 25 năm trước chắc cũng an lòng khi mọi vi phạm của lãnh đạo tỉnh tại dự án này dần được đưa ra ánh sáng”, ông Đinh Trung chia sẻ.

Sân golf Phan Thiết (rộng hơn 62ha, ở phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết) hoạt động từ năm 1997, được Chính phủ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cho tỷ phú người Mỹ Larry Hillblom thuê với thời hạn 50 năm. Khu đất này được người dân nhận xét là đẹp nhất TP Phan Thiết khi có một mặt giáp bãi biển Đồi Dương, một mặt giáp trục đường lớn Nguyễn Tất Thành và Tôn Đức Thắng, phần còn lại tiếp giáp khu dân cư có từ trước. “Thời điểm đó Phan Thiết và cả tỉnh nghèo lắm, không có nguồn lực nào để kích cầu du lịch phát triển. Vì thế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kêu gọi người dân trong khu vực nhường lại đất đai của mình để tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng sân golf nhằm kích cầu du lịch cho tỉnh. Vì mục đích giúp tỉnh phát triển du lịch, nhiều người dân phường Phú Thuỷ đã dời đi nơi khác sinh sống để nhường lại đất làm sân golf”, ông Đinh Trung nhớ lại.

Tuy nhiên, đến ngày 15/11/2013, UBND tỉnh Bình Thuận cho chuyển nhượng vốn và chủ đầu tư mới sân golf Phan Thiết cho Công ty CP Rạng Đông. Chỉ sau hơn 2 tuần nhận chuyển nhượng sân golf (tức ngày 2/12/2013), Công ty CP Rạng Đông có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận cho chuyển đổi sang đất ở đô thị. Mục đích của việc chuyển đổi này là “đầu tư xây dựng và kinh doanh biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cao tầng và các công trình phụ trợ”. Hơn 3 tháng sau, ngày 5/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có Thông báo số 75/2014 đồng ý với đề nghị của Công ty CP Rạng Đông. Ngày 7/5/2014, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ra thông báo số 394 đồng ý giao cho UBND tỉnh lập tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho “xóa sổ” sân golf để chuyển sang đất ở đô thị.

Ngay khi UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt giá đất dự án KĐT du lịch biển Phan Thiết, cả ông Đinh Trung, nhiều cán bộ và người dân trong tỉnh rất bức xúc cho rằng giá đất ở vị trí đắc địa của TP Phan Thiết như vậy là quá thấp so với giá đất thực tế trên thị trường. Vì thế, ông Đinh Trung đã thu thập các tài liệu liên quan để viết đơn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ TN&MT vào cuộc kiểm tra vấn đề này. Trong đơn, ông Đinh Trung còn đặt nghi vấn về mối quan hệ “không bình thường” giữa lãnh đạo Công ty CP Rạng Đông và lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. “Điều này chỉ làm lợi cho doanh nghiệp, còn Nhà nước bị thất thu ngân sách. Mục đích của tôi thời điểm đó là đấu tranh vì lợi ích của Nhân dân và lợi ích Nhà nước mà thôi”, ông Đinh Trung cho hay.

KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH ĐẾN CÙNG

Ngay từ lá đơn kiến nghị đầu tiên vào tháng 5/2014, đến hơn 5 năm sau thì những kiến nghị của ông Đinh Trung về những vi phạm trong việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết thành KĐT mới được các cơ quan Trung ương vào cuộc xử lý. Vào tháng 2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ (TTCP) làm rõ sai phạm tại dự án. Sau đó TTCP đã tiến hành thanh tra, báo cáo Chính phủ kết quả thanh tra vào tháng 6/2019 và tháng 9/2019 có văn bản trả lời đơn thư của ông Đinh Trung rằng việc địa phương cho phép chuyển đổi sân golf Phan Thiết thành KĐT là “phù hợp với quy định”. Không đồng tình với nội dung kết luận của TTCP, ông Đinh Trung đã mời thêm ông Mai Văn Tam (nguyên Chánh thanh tra Sở TN&MT Bình Thuận) làm người “cố vấn” để phản biện lại kết luận nói trên của TTCP. Ngay tại thời điểm đó, PV báo Tiền Phong đã nhiều lần đến gặp ông Đinh Trung và sau đó viết hàng chục bài báo phản ánh về những “bất thường” trong việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết.

“Thủ tướng Chính phủ giao TTCP kiểm tra, kết luận nhưng TTCP chỉ báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, không đưa ra kết luận rõ ràng, dứt khoát đúng, sai mà nhận xét thiếu khách quan, trung thực… Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tiếp tay cho chủ đầu tư thâu tóm hơn 62 đất vàng tại trung tâm thành phố Phan Thiết, định giá tiền sử dụng đất rẻ mạt và không sát thị trường, nhưng TTCP không nêu cụ thể thất thoát, thiệt hại ngân sách Nhà nước và không xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu UBND tỉnh. UBND tỉnh là đối tượng thanh tra nhưng không thấy TTCP chỉ ra cụ thể khuyết điểm, trách nhiệm gì trong lãnh đạo mà giao cho UBND tỉnh chỉ đạo cho cấp dưới khắc phục một số nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ theo nhận xét của TTCP chẳng khác nào “vừa đá bóng, vừa thổi còi” làm qua loa cho xong chuyện”, đơn phản biện của ông Đinh Trung vào tháng 9/2019 nêu rõ.

Cuối cùng, sự đấu tranh kiên trì của ông Đinh Trung cũng có kết quả. Đầu năm 2021, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra về những vi phạm trong việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết. Tháng 3/2023, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại KĐT du lịch biển Phan Thiết. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng thông báo kết quả giám định tài sản phần diện tích 36ha đất ở đô thị tại dự án KĐT du lịch biển Phan Thiết là hơn 2.800 tỷ đồng, trong khi ngân sách Nhà nước chỉ thu về hơn 900 tỷ đồng phần diện tích này.

Kiên quyết từ chối gặp chủ đầu tư dự án Trong quá trình ông Đinh Trung gửi đơn kiến nghị ra Trung ương xử lý những vi phạm trong việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết, lãnh đạo Công ty Rạng Đông nhiều lần điện thoại, hoặc nhờ người kết nối gặp ông để “thương lượng”. “Có người này, người kia gọi điện cho tôi ngỏ ý nhờ cho lãnh đạo Công ty Rạng Đông gặp để thương lượng này nọ, nhưng tôi nhất quyết không gặp. Họ còn mời tôi đi du lịch nước ngoài cùng với lãnh đạo tỉnh nhưng tôi cũng từ chối. Bởi tôi nghĩ mình đang đấu tranh như thế mà gặp, đi chơi với họ thì còn ra thể thống gì nữa”, ông Đinh Trung nói.

Kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh Bình Thuận Liên quan đến sai phạm tại dự án KĐT du lịch biển Phan Thiết, tháng 4/2022, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận gồm: ông Huỳnh Văn Tí (nhiệm kỳ 2010-2015) bị kỷ luật khiển trách, ông Nguyễn Mạnh Hùng (nhiệm kỳ 2015-2020) bị kỷ luật cảnh cáo. Riêng ông Lê Tiến Phương (Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016) bị cách hết chức vụ trong Đảng và chính quyền.