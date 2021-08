Người tự xưng 'Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch' gây náo loạn siêu thị sẽ bị xử lý thế nào?

TPO - Hành vi sử dụng thẻ cộng tác viên giả của ông Hồ Hữu Nhân có thể bị khởi tố vụ án hình sự. Nếu bị khởi tố, người này có thể đối mặt với mức “phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù 6 tháng đến 3 năm”.

Trao đổi với Tiền Phong xung quanh việc ông Hồ Hữu Nhân (ngụ tại chung cư Star Hill, Phú Mỹ Hưng, phường Tân phú, quận 7, TPHCM), trong lúc cự cãi đã giơ thẻ tình nguyện viên ra để hù dọa nhân viên, bảo vệ và tự xưng người của “Ban chỉ đạo quận 7”, Luật sư Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TPHCM nói rằng, Công an quận 7 cần tiếp tục xác minh để kịp thời xử lý theo quy định.

Cụ thể, cần phải làm rõ người này có thuộc đối tượng được cấp giấy phép đi đường hay không, có phải là lực lượng được phép vào siêu thị, cửa hàng bán lượng thực thực phẩm để mua hàng trực tiếp hay không. Bởi hiện nay, chỉ những người được phép mới được ra đường, chỉ những người được phép mới được trực tiếp đi đến cửa hàng, siêu thị để mua lương thực thực phẩm.

“TPHCM đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong việc phòng chống dịch COVID-19. Nếu người đàn ông này vi phạm các nguyên tắc phòng chống dịch, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020 với mức phạt từ 1-3 triệu đồng”, Luật sư Phát nói.

Ngoài ra, người này đã có cử chỉ, lời nói thô bạo lớn tiếng nơi công cộng. Hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013 xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Số tiền bị phạt có thể từ 100-300 ngàn đồng.

Quan trọng hơn cả là việc điều tra xử lý hành vi sử dụng thẻ cộng tác viên giả của ông Hồ Hữu Nhân. Hành vi này có thể bị khởi tố vụ án hình sự. Bởi nó có dấu hiệu của “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Nếu bị khởi tố, người này có thể đối mặt với hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017. Lúc đó người này có thể đối mặt với mức “phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù 6 tháng đến 3 năm”.

“Thật đáng buồn, khi cả nước và TPHCM đang gồng mình phòng chống dịch COVID-19, thì người đàn ông này đã có những hành động như vậy. Nó đang làm xấu hình ảnh của lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận 7”, Luật sư Phát nói.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào chiều ngày 29/8, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 1 phút 49 giây, được cho là tại Aeon Citimart Kênh Đào, đường Tôn Dật Tiên, quận 7, TPHCM đã xảy ra tranh cãi dữ dội giữa nhân viên, bảo vệ với một người đàn ông tự xưng “Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận 7” đi mua hàng cho Ban chỉ đạo. Tuy nhiên, theo quy định hiện tại, siêu thị chỉ hỗ trợ bán gom đơn chung và bàn giao cho chính quyền địa phương sở tại.

Khi bị nhân viên và bảo vệ ngăn cản, người đàn ông này còn đe dọa “sẽ báo công an quận 7” và hỏi “biết tôi không?” Người đàn ông này liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói: “Tôi cho công an xuống gặp ông”. Nói dứt lời, người này sau đó giơ thẻ màu trắng lên nói tiếp: “Tôi mua cho ban chỉ đạo nha, anh đây ở địa bàn quận 7, giỡn mặt với tôi à”.

Bất chấp sự truy cản của bảo vệ và nhân viên siêu thị, người này tiếp tục vượt qua dây phong toả của siêu thị rồi đi vào trong, tiếp tục lớn tiếng: “Tôi bước vô nè, thằng nào làm gì được tôi”. Lúc này một bảo vệ siêu thị yêu cầu người này không nên lớn tiếng, người đàn ông liền chỉ tay đáp: “Tôi gọi công an xuống, ông là an ninh thì an ninh gì, an ninh công ty gì, thẻ ngành của anh đâu… kêu bảo vệ toà nhà này xuống đây, nhanh”.

Sau đó, người đàn ông này còn yêu cầu bảo vệ: “Anh đưa giấy tờ của anh ra… tôi làm địa phương ở đây nè, tôi quản lý địa bàn này nè, ông biết tôi không”. Người này còn kéo khẩu trang xuống thách thức bảo vệ chụp hình lại.

Thượng tá Hoàng Đình Thạnh, Phó trưởng Công an quận 7, TPHCM cho biết: “Quá trình điều tra, Công an quận 7 đã chứng minh đương sự Hữu Nhân không phải thành viên Ban chỉ đạo của quận 7 cũng như không phải thành viên của bất cứ ban chỉ đạo phòng chống dịch nào trên địa bàn TPHCM. Thẻ đối tượng sử dụng được bạn cho mượn”.

Tổ chức tình nguyện Quốc tế SJ Việt Nam cũng khẳng định, có 41 cộng tác viên nhưng không có ai tên Hồ Hữu Nhân. “Giấy này được làm giả của một bạn cộng tác bên tổ chức”, tổ chức này nói.