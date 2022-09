'Người thứ ba' quá khứ toàn vết đen chen vào giữa Vũ và Lam trong 'Đấu trí'

TPO - Sự tiến triển của mối quan hệ giữ Vũ và Lam trong “Đấu trí” đang khiến khán giả thích thú thì một “người thứ ba” xen ngang báo trước cặp đôi này sẽ gặp phải không ít trắc trở. Đó là ông Hùng “đơn”, bố dượng của Lam do NSƯT Hồ Phong thủ vai.

Trong phim, ông Hùng là một doanh nhân có tiếng trong ngành dược nhưng kết hôn muộn, lại là với một phụ nữ tính cách trẻ con, đã có con riêng và đã qua một đời chồng (Quách Thu Phương). Sự yêu thương, chiều chuộng hơi có phần thái quá của ông Hùng dành cho mẹ Lam (Lương Thu Trang) khiến nhiều khán giả đa nghi bên trong ẩn giấu âm mưu.

Cộng với những động thái gần đây của ông Hùng khi ông dò xét Vũ (Thanh Sơn): "Chẳng may tiền của Đông An đổ vào Hùng Đơn là tiền bẩn, dượng bị liên đới, con có bảo vệ nếu có sai phạm” khiến nhiều người dự báo sóng gió không thể tránh khỏi trong quan hệ giữa Vũ và Lam.

Từ những chi tiết hé lộ, nhiều khán giả tinh mắt đã nhận ra, Hùng “đơn” sẽ là một vai phản diện quan trọng góp phần làm những mâu thuẫn trong phim được đẩy đến mức “kịch trần”.

Gia tài những vai “đểu”, “giang hồ” của NSƯT Hồ Phong tính đến nay đều không phải dạng vừa, có thể kể đến như: Cảnh Sát Hình Sự, Đất Và Người, Bí Mật Tam Giác Vàng…. Gần đây nhất, anh vào vai ông Tấn xã hội đen đội lốt doanh nhân của “Hương vị tình thân” vẫn còn in đậm trong trí nhớ nhiều người. Vai diễn nhiều đất, Hồ Phong tha hồ tung hoành, từ biểu cảm đến trang phục, diễn như không diễn, góp phần không nhỏ làm nên thành công của bộ phim.

Giải thích về lựa chọn này, NSƯT Hồ Phong cho biết: "Tôi thích những dạng vai phản diện. Tôi là công an, là diễn viên công an, được đào tạo, học tập nhiều về nghiệp vụ công an nên nhìn thấy nhiều mặt trái của xã hội. Tư duy của tội phạm là giấu hết cái xấu đi đưa ra cái tốt để đánh lừa người khác. Người gian bao giờ nhìn cũng rất giống người tử tế để thực hiện hành vi của mình. Tôi cảm thấy thú vị khi vào vai các nhân vật với hình thức bên ngoài như thế này nhưng thực chất là cái khác. Tự nhiên tôi cảm thấy thích thể hiện nhân vật phản diện là như thế".

Khác với cuộc sống phức tạp trong ngoài bất nhất của các nhân vật trong phim, NSƯT Hồ Phong ở ngoài đời là một người có cuộc sống kín tiếng với cuộc hôn nhân êm đềm bên người vợ kém anh 7 tuổi là một nhân viên ngân hàng ở Hà Nội. Kết hôn với người không cùng làm nghệ thuật, thời gian đầu, anh phải giải thích và trấn an vợ rất nhiều để chị hiểu. Anh cũng chia sẻ: “…bà xã mình rất ghen, nhưng giờ thì ổn rồi”.

“Trái ngọt” cho chuyện tình đẹp của nam nghệ sĩ là 3 người con, cô con gái lớn sinh năm 2000, con gái thứ 2 sinh năm 2005 và cậu út sinh năm 2017. NSƯT Hồ Phong tâm sự, việc có thêm bé thứ 3 cách đây 5 năm là “trời cho”.

Hồ Phong là một người rất chú trọng gia đình, dành nhiều thời gian bên vợ và các con. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh gia đình, khoảnh khắc hạnh phúc của các thành viên trong nhà.

NSƯT Hồ Phong tên thật là Hồ Quốc Phong, sinh năm 1971 trong một gia đình đặc biệt có tới ba NSƯT: Bố là NSƯT Hồ Tháp và em trai út là NSƯT Phi Điệp. Bố của NSƯT Hồ Phong nguyên là Trưởng Đoàn Kịch nói Quảng Ninh. Mẹ anh cũng là diễn viên trong đoàn. Bản thân Hồ Phong được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất khi đóng được nhiều thể loại từ truyền hình đến sân khấu. Trước đó, Hồ Phong gây chú ý khi từng đảm nhận vai cụ Nguyễn Nghiễm trong bộ phim tài liệu nghệ thuật “Đại Thi Hào Nguyễn Du”.

Hồ Phong mang hàm Trung tá và được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2019. Hiện anh đang là diễn viên của Nhà hát CAND.