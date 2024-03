Người Sắt bị chỉ trích dữ dội vì phớt lờ Quan Kế Huy

TPO - Được xướng tên nhận tượng vàng Oscar, Robert Downey Jr bị cho rằng cố tình phớt lờ Quan Kế Huy. Tài tử “Iron Man” không tương tác, không bắt tay dù Quan Kế Huy là người trao giải cho anh. Sự việc đang tạo làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.

Sam Rockwell, Tim Robbins, Christopher Waltz, Mahershala Ali và nam diễn viên Quan Kế Huy đã lên sân khấu để công bố hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, tại Oscar 2024. Họ đều là những người chiến thắng giải này từ những năm trước.

Quan Kế Huy xướng tên người giành tượng vàng, anh đã giành chiến thắng ở hạng mục tương tự năm ngoái với bộ phim Everything Everywhere All At Once. Nam diễn viên gốc Á hào hứng công bố Downey là người chiến thắng năm nay nhờ vai Lewis Strauss trong Oppenheimer. Kế Huy cầm tượng Oscar và phong bì có tên Downey chờ nam diễn viên bước lên sân khấu.

Tuy nhiên “Iron Man” tỏ thái độ khá lạnh nhạt, cầm cúp từ tay Quan Kế Huy mà không chạm mắt với người đồng nghiệp. Downey nhanh chóng bắt tay Tim Robbins, tương tác với Sam Rockwell trước khi quay mặt về phía đám đông phát biểu cảm nghĩ.

Downey nói lời cảm ơn Sam và các đồng nghiệp, sau đó chụp ảnh với dàn nghệ sĩ sau hậu trường, có cả Quan Kế Huy. Tuy nhiên, thái độ khi nhận giải của tài tử vấp phải phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Robert Downey Jr cố tình phớt lờ đồng nghiệp, chỉ trích anh thiếu chuyên nghiệp, có thái độ phân biệt chủng tộc.

“Anh ta là kẻ phân biệt chủng tộc”, “Tôi là người châu Á và thấy ngại với cảnh này. Tại sao anh ta làm như vậy”, “Rõ ràng là hành vi phân biệt chủng tộc”, “Quan Kế Huy cố gắng chào đón trong khi anh ta chỉ bước ngang qua và chào hỏi những người khác trên sân khấu”, “Thậm chí anh ta còn không thèm nhìn Quan Kế Huy, thất vọng quá”, “Tôi biết tính cách của Robert Downey Jr nên không ngạc nhiên. Điều làm tôi ngạc nhiên là tại sao anh ta hành động như vậy?”… Cư dân mạng bức xúc chỉ trích hành đồng “bơ” đẹp động nghiệp của tài tử “Iron Man”.

Hà Trang