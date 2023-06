TPO - Sheikha Moza, người vợ thứ hai của cựu Tiểu vương Qatar Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, được ca ngợi là “người phụ nữ thanh lịch nhất thế giới” nhờ phong cách thời trang đẳng cấp và khí chất cao quý.

Theo Daily Mail, cựu Hoàng hậu Qatar Sheikha Moza thu hút lượng lớn người hâm mộ mới khi tham dự đám cưới của Thái tử Jordan Hussein và Rajwa Al Saif vào đầu tháng 6 bởi diện mạo thanh lịch cùng phong cách thời trang đẳng cấp.

Tại hôn lễ hoàng gia xa hoa bậc nhất Trung Đông, bà diện hai bộ cánh thuộc dòng thời trang cao cấp của Valentino: chiếc áo khoác màu hồng – đen cho buổi lễ chính và váy kèm mũ trùm đầu màu vàng chanh cho tiệc chiêu đãi.

Sheikha Moza là ai?

Sheikha Moza bint Nasser Al-Missned sinh năm 1959, là vợ thứ hai trong số ba người vợ của cựu Tiểu vương Qatar Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani. Bà đồng thời là người vợ xuất hiện trước công chúng của ông Sheikh Hamad, được mọi người xem là Đệ nhất phu nhân, hay Hoàng hậu chính thức của Qatar khi cựu Tiểu vương còn tại vị. Hai người có với nhau 7 người con, trong đó có Tiểu vương Qatar hiện tại Tamim bin Hamad Al Thani.

Dù còn xa lạ với nhiều người Anh, gia đình cựu Tiểu vương Qatar còn sở hữu nhiều bất động sản ở London hơn cả Hoàng gia Anh, bao gồm Shard - tòa nhà chọc trời cao nhất châu Âu cho tới ngày 30/10/2012, cửa hàng bách hóa Harrods và Làng Olympic.

Bên cạnh đó, họ cũng là chủ của thương hiệu thời trang Italy Valentino, được mua vào năm 2012 với giá 700 triệu euro (754 triệu USD).

Theo New York Post, Sheikha Moza sinh ra ở Qatar nhưng lớn lên ở Ai Cập và Kuwait. Năm 1977, bà trở về quê hương cũ để kết hôn với Hamad Bin Khalifa Al Thani, khi đó là thành viên Hoàng gia Qatar. Sheikh Hamad là Tiểu vương cầm quyền của Qatar từ năm 1995. Tháng 6/2013, ông trao lại quyền lực cho con trai.

Bà học cử nhân tại Đại học Qatar vào năm 1986 trước khi lấy bằng Thạc sĩ Chính sách công về Hồi giáo tại Đại học Hamad Bin Khalifa. Bà cũng được trao bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Georgetown (Mỹ), Cao đẳng Hoàng gia London (Anh), Đại học Virginia Commonwealth (Mỹ) và Đại học Texas A&M (Mỹ). Trước khi kết hôn, bà mẹ 7 con từng muốn trở thành bác sĩ.

Sheikha Moza là người đồng sáng lập và chủ tịch Quỹ Phát triển Giáo dục, Khoa học và Cộng đồng Qatar. Năm 2007 và 2010, bà được tạp chí Forbes xếp vào danh sách “100 phụ nữ quyền lực nhất”.

Thông qua nền tảng của mình, bà được ghi nhận là người giám sát việc mở rộng giáo dục đại học ở Qatar, trong đó hợp tác giáo dục với các tổ chức như Đại học Georgetown và Cao đẳng Y tế Weill Cornell ở Mỹ.

Ngoài những thành tích đáng ghi nhận, bà cũng gây tranh cãi vì thiếu sự ủng hộ đối với các vấn đề của phụ nữ. Ở Qatar, phụ nữ được coi là công dân hạng hai. Mối quan hệ đồng giới cũng là bất hợp pháp. Đồng tính luyến ái nam có thể bị phạt tù và hôn nhân đồng giới không được chính phủ công nhận.

Khi được hỏi về lý do tại sao cô ấy không đấu tranh cho quyền của phụ nữ với tư cách là nhà hoạt động xã hội tự phong, bà nói với Financial Times vào năm 2015: “Bạn không nên nhìn vào một bộ phận của xã hội và tập trung vào nó. Nếu bạn muốn dạy phụ nữ, bạn cũng phải dạy đàn ông. Nếu bạn có những người đàn ông có học thức, họ sẽ tạo điều kiện cho phụ nữ của họ được giáo dục”.

Biểu tượng thời trang thanh lịch

Bên cạnh sự giàu có và địa vị cao quý, mẹ của Tiểu vương Qatar hiện tại tạo dấu ấn riêng với thời trang. Bà được mô tả là “một trong những phụ nữ thanh lịch nhất thế giới”.

Năm 2015, bà được vinh danh trong danh sách International Best Dressed Hall Of Fame của Vanity Fair dành cho những người mặc đẹp tầm cỡ quốc tế. Cựu Hoàng hậu cũng có tài khoản do người hâm mộ lập trên Instagram, lưu trữ những khoảnh khắc thời trang ấn tượng của bà, với hơn 324.000 người theo dõi.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, bà Sheikha Moza cho biết phong cách của bà là tôn trọng truyền thống mà vẫn hiện đại và thiết thực. Đáng nói, bà tuyên bố không có stylist riêng vì “tôi không tìm được ai hiểu tôi muốn gì”.

Đối với bà, thời trang giống như liệu pháp điều trị tinh thần. “Khi tôi kiệt sức, tôi vào phòng thay đồ và lục tung tủ quần áo, cố gắng kết hợp và sửa chữa mọi thứ”, bà nói thêm.

Bên cạnh con mắt thẩm mỹ tốt, bà Sheikha Moza còn có lợi thế hình thể cao ráo và mảnh mai, phù hợp để diện nhiều kiểu trang phục.

Vào tháng 10/2010, nhà thiết kế người Anh Julien Macdonald ca ngợi Sheikha Moza trên The Guardian: “Không có đệ nhất phu nhân nào kể từ Jackie Kennedy lại gây được tiếng vang toàn cầu về mặt thời trang như vậy”.

Nhà thiết kế người Brazil Victor Dzenk nói với tờ O Globo: “Ngoài việc là một người phụ nữ xinh đẹp, bà ấy còn điềm tĩnh, nói với giọng trầm và biết mình muốn gì. Bà ấy yêu cầu tôi sửa đổi một số món đồ mà bà ấy đặt hàng. Những chiếc áo tay ngắn, bà ấy yêu cầu tay áo dài và những chiếc áo có đường viền cổ sâu, bà ấy yêu cầu kín đáo hơn”.

Trong bài báo năm 2010, The Guardian gọi Sheikha Moza là gương mặt đại diện cho sự tân thời của chế độ cực kỳ bảo thủ.

Tú Oanh