Diễn viên, người mẫu cố tình lộ nội y

TPO - Dàn mỹ nhân đình đám thế giới đang lăng xê xu hướng thời trang áo ngực lộ một phần ra khỏi váy hoặc áo. Nó tạo cảm giác như họ đang gặp sự cố trang phục nhưng thực ra là có chủ đích để trông gợi cảm hơn.

Tháng 5, Sydney Sweeney và Scarlett Johansson gây chú ý tại Liên hoan phim Cannes 2023 bởi những chiếc váy trễ nải để lộ một phần nội y.

Nhà báo văn hóa Christina Binkley cho biết trên USA Today phong cách khiêu khích này gợi nhớ đến thời trang Y2K – thịnh hành dùng nội y thay cho áo. Tuy nhiên, xu hướng mới có sự khác biệt vì nó được tính toán cẩn thận để trông giống như người mặc đang mắc lỗi trang phục.

“Khi một người xem bức ảnh và phải dành thêm chút thời gian để nhận liệu có phải sự cố trang phục hay có chủ đích, điều đó làm cho bức ảnh trở nên đáng nhớ. Hãy trao giải Nobel cho nhà tạo mẫu nghĩ ra ý tưởng này”, bà Binkley khen ngợi.

Tại Cannes, Sweeney khoe vòng một căng đầy trong chiếc váy cúp ngực màu trắng khoét cổ sâu, lộ một phần nội y Miu Miu bằng satin màu xanh. Thời điểm đó, một số TikToker đặt câu hỏi liệu nữ diễn viên 25 tuổi bị hớ hênh không. Nhờ đó, cô trở thành tâm điểm trên các mặt báo và mạng xã hội.

“Đặc biệt sau đại dịch, khoe da thịt đang là mốt thịnh hành. Mọi người đều tìm cách sáng tạo các phong cách và xu hướng thời trang giúp họ nổi bật và trông thật quyến rũ”, Gianluca Russo, phóng viên thời trang kiêm tác giả cuốn The Power of Plus, nhận xét trên USA Today.

Bên cạnh Sydney Sweeney và Scarlett Johansson, nhiều mỹ nhân nổi tiếng khác gồm Lily James, Rosie Huntington Whiteley, Zoe Saldana và Bella Hadid cũng tích cực lăng xê xu hướng lộ nội y.

Các chuyên gia thời trang mong đợi chứng kiến nhiều sự biến hóa hơn của xu hướng cố ý mặc lỗi trang phục. Tuy nhiên, họ khuyên những người không phải ngôi sao phải cẩn trọng nếu muốn học theo.

“Phải lấy bằng tiến sĩ trong thời trang để hoàn thiện vẻ ngoài đó. Đó là những bộ quần áo thực sự đắt tiền, được thiết kế cẩn thận để trông giống hệt như mắc lỗi. Hầu hết mọi người không đủ điều kiện để ăn mặc như vậy. Không có cái nào là bất cẩn. Chúng đều có mục đích, khác hẳn với tình huống áo ngực vô ý lộ ra ngoài”, Binkley giải thích.

