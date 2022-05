Người phụ nữ Hà Nội kể về 7 ngày sinh tồn dưới vực sâu núi Yên Tử

TPO - Bị rơi xuống vực sâu núi Yên Tử (Quảng Ninh), bà L. phải ăn rễ cây dương xỉ, củ lạc tiên, bới rác tìm nước uống, để duy trì sự sống trong suốt 7 ngày.

Đội tuần tra thuộc Ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) vừa giải cứu bà N.T.B.L (60 tuổi, trú Từ Liêm, Hà Nội). Trước đó, người phụ này bị rơi xuống vực sâu 50m gần đỉnh chùa Đồng và mắc kẹt tại đây trong suốt 7 ngày.

Theo lời kể của bà L., ngày 27/4, bà đi một mình từ Hà Nội xuống Quảng Ninh để cắt thuốc Nam chữa đau xương khớp.

Khi qua Uông Bí, bà L. ghé vào Yên Tử lễ chùa. Bà mua vé tham quan và vé cáp treo khứ hồi để lên đỉnh chùa Đồng.

Sau khi lễ ở chùa Đồng, bà L. quay xuống núi. Vừa đi được một đoạn, bà thấy chóng mặt nên ngồi tựa vào lan can cạnh vách núi để nghỉ. Lúc đứng dậy do loạng choạng nên bà bị trượt ngã xuống vực. Rất may, nhờ có cây rừng đỡ phía dưới nên bà không gây chấn thương.

"Loay hoay tìm cách trèo lên, tôi lại bị trượt ngã thêm lần nữa xuống vực. Lần ngã thứ 2 đau hơn lần trước cộng với việc cơ thể mệt mỏi nên tôi không thể tự mình trèo lên được", bà L. kể lại.

Do địa hình hiểm trở ít người qua lại và đặc biệt, khu vực đỉnh chùa Đồng gió rất to, thời tiết thường xuyên mây mù nên dù bà L. kêu cứu từ dưới vực nhiều ngày nhưng không ai nghe thấy.

"Khi biết không thể tự trèo lên, tôi nghĩ ngay đến việc phải cố sống sót để chờ cơ hội được cứu. Khi bị rơi xuống vực, trong túi tôi vẫn còn một ít bánh gạo và một miếng cơm cháy cùng phân nửa chai nước. Tôi chia khẩu phần ăn ra mỗi bữa bằng 2 đốt ngón tay để cầm hơi", bà L. kể lại.

Theo một số nhân viên thuộc Ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử, khu vực bà L. bị ngã có địa thế rất hiểm trở. Trước đó, một nam giới quê ở Bắc Giang cũng được tìm thấy sau 1,5 ngày rơi xuống vực. Khi được cứu, người này đã bất tỉnh vì đói. Còn trường hợp bà L. quả thực rất kỳ diệu khi 7 ngày bị rơi xuống vực nhưng vẫn khỏe mạnh.

"Sau 2 ngày, tôi hết thức ăn. Tôi bắt đầu đào rễ cây dương xỉ và cả củ cây lạc tiên để ăn. Khi hết nước, tôi bới trong đống rác, tìm những chai nước mà du khách vứt bỏ để uống. Tôi còn nhặt được một nửa chai chanh muối có hạn từ 2019. Lúc nào khát lắm tôi mới uống một ngụm", bà L. kể.

Theo ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử, bản năng sinh tồn của bà L. bà quá tốt. Hơn nữa, củ lạc tiên mà bà ăn không chỉ bù chất dinh dưỡng mà nó còn có tác dụng điều hòa huyết áp như một vị thuốc quý cho những người bị suy nhược.

Khoảng 9h15 ngày 3/5, trong lúc đi tuần tra, đội tuần tra thuộc ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử nghe tiếng kêu cứu của bà N.T.B.L (60 tuổi, trú Từ Liêm, Hà Nội) dưới vực sâu gần khu vực chùa Đồng. Ngay sau đó, đội tuần tra đã tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Sau 1 tiếng, đội cứu hộ phát hiện bà L. bị mặc kẹt dưới vực sâu. Vì địa thế hiểm trở, hàng chục nhân viên cứu hộ đã thay nhau dùng dây thừng để đu xuống vực, đưa bà L. lên. Nạn nhân không bị chấn thương và sức khỏe bình thường. Theo bà L., bà bị rơi xuống vực đã 7 ngày nay nhưng không ai tìm thấy.