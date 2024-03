Người Mỹ ngán ngẩm Harry và Meghan

TPO - Một chuyên gia hoàng gia tuyên bố Hoàng tử Harry và Meghan Markle mắc sai lầm nghiêm trọng trong nỗ lực thu phục nước Mỹ. Họ khiến công chúng xứ cờ hoa ngán ngẩm vì những lời than vãn bất tận.

Kể từ khi rời khỏi Hoàng gia Anh và chuyển đến Mỹ sống vào năm 2020, Hoàng tử Harry và Meghan tích cực tham dự các sự kiện công khai, xuất hiện trên thảm đỏ và ra mắt màn ảnh nhỏ qua phim tài liệu.

Mục tiêu của vợ chồng Sussex là dấn thân vào thế giới người nổi tiếng, đồng thời gây tiếng vang ở xứ sở cờ hoa. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không đúng kế hoạch. Từ ủng hộ và đồng cảm, công chúng Mỹ dần quay lưng với Harry và Meghan.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với The Sun, Angela Levin, tác giả cuốn tiểu sử Harry: Conversations with the Prince, cho rằng sự “đạo đức giả” và các cuộc tấn công nhắm vào hoàng gia là lý do của việc vợ chồng Sussex bị chỉ trích không chỉ ở Anh.

“Tôi nghĩ những tiếng rên rỉ không ngừng nghỉ khiến người Mỹ khó chịu vì họ thích những người dám nghĩ dám làm hơn là đổ lỗi cho người khác. Họ cũng đặc biệt không thích các cuộc tấn công vào hoàng gia bởi họ yêu mến và ngưỡng mộ Nữ hoàng Elizabeth II”, nữ nhà văn nói.

Việc người Mỹ không thích Harry và Meghan được thể hiện rõ khi cặp vợ chồng bị chế nhạo trong phim hoạt hình nổi tiếng South Park vào giữa tháng 2/2023. Dù khẳng định nhân vật trong tập The Worldwide Privacy Tour (tạm dịch: Chuyến tham quan riêng tư trên toàn thế giới) là hư cấu, nhưng tạo hình giống hệt Harry và Meghan khiến ai cũng biết nhà sản xuất muốn đề cập đến ai. Nội dung chính xoay quanh cặp đôi hoàng gia lưu vong chuyển đến một thị trấn hư cấu để có được sự riêng tư, nhưng cách làm của họ luôn ồn ào và gây chú ý.

Bà Levin mô tả Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cùng “chuyến đi trả thù” của họ giống như trò cười. Theo bà, những hành động của họ cắt đứt mọi cơ hội hàn gắn mối quan hệ với hoàng gia.

“Người Mỹ không thích sự đạo đức giả của họ như trong South Park. Họ nói muốn sự riêng tư nhưng vẫn tiếp tục xuất hiện tại các giải thưởng hạng Z (chỉ các giải thưởng uy tín thấp, ao làng) chỉ để được chụp ảnh. Vì trả thù, họ ném những thay đổi của họ xuống cống. Không còn đường quay lại”, bà nhấn mạnh.

Trước đó, vào nửa cuối tháng 2, cuộc thăm dò của Newsweek cho thấy mức độ thiện cảm của người Mỹ với các thành viên Hoàng gia Anh, với khoảng 1.500 người trưởng thành tham gia khảo sát.

Theo đó, Meghan nhận 31% phiếu thích và 30% phiếu không thích, giảm đáng kể so với tháng 12/2023 (45% ủng hộ và 23% phản đối). Harry nhận được số phiếu tích cực hơn là 42% tích cực và 16% tiêu cực. Tỷ lệ này không thấp so với hai thành viên hoàng gia được yêu thích nhất là Hoàng tử William (43% ủng hộ, 10% không thích) và Công nương Kate (45% yêu thích và 10% không) nhưng trên đà giảm so với vài tháng trước đó.

Tú Oanh