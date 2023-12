Người Hà Nội mưu sinh đốt lửa khắp nơi trong đêm giá lạnh 11 độ C

Nhiệt độ tại miền Bắc đã xuống thấp nhất từ đầu mùa đông, khoảng 11 độ C khiến nhiều người lao động mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội phải đốt lửa sưởi ấm trong đêm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (17/12), không khí lạnh đã tiến sâu xuống các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và tiếp tục tràn vào Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Ở vịnh Bắc Bộ cũng đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Cơ quan khí tượng cảnh báo, hiện tượng rét đậm, rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20/12. Ngoài ra, sau khi không khí lạnh mạnh đổ bộ tràn qua các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đều kèm theo mưa, nhưng hôm nay, những khu vực này hầu hết đều tạnh ráo hoặc mưa chỉ xuất hiện vài nơi. Ở khu vực Trung Trung Bộ còn có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông với lượng 20-30mm, có nơi trên 60mm; riêng khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/ha-noi-vang-lang-nguoi-muu-sinh-dot-lua-khap-noi-trong-dem-gia-lanh-11-do-c-2145491.html