Người dùng kể chuyện ăn, ngủ cùng VinFast VF 5 Plus trên mọi hành trình

Đưa VF 5 Plus xuyên Việt, “phượt” Đông Dương

Mới đây, giao diện mùa hè đầy cá tính với 8 màu đáp ứng mọi phong cách đã biến VF 5 Plus trở thành chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Cùng với loạt ưu đãi lớn, rất nhiều khách hàng quyết định chốt ngay VF 5 để thực hiện những chuyến xuyên Việt “0 đồng”.

Trên thực tế, ngay cả trước thời điểm được áp dụng ưu đãi, mẫu xe này chưa bao giờ hết “hot” sau hơn một năm chính thức lăn bánh trên đường. Từ Bắc vào Nam, hàng ngàn chiếc xe VinFast VF 5 Plus đã cùng chủ nhân thực hiện vô số hành trình thú vị. Rất nhiều trải nghiệm thú vị đã được chia sẻ và gây ấn tượng mạnh với cộng đồng người dùng.

Một trong những câu chuyện ấn tượng nhất phải kể tới là hành trình phượt xuyên Đông Dương của anh Phùng Thế Trọng (Hà Nội) - chủ nhân của chiếc VinFast VF 5 Plus màu trắng. Hành trình của anh Trọng và các chủ xe điện đã gây chú ý khi “đánh tan” mối băn khoăn của nhiều chủ xe về khả năng di chuyển đường dài của xe điện, đặc biệt là mẫu xe đô thị như VF 5 Plus.

“Đoàn xuất phát từ Viêng Chăn (Lào) lúc gần 16h chiều, đến Savannakhet vào lúc khoảng 2h sáng hôm sau. Quãng đường gần 500km, tổng lượng pin tiêu thụ khoảng 120%, tương đương khoảng 50-60 kWh điện. Với hệ thống trạm sạc tốt, thời gian để đi 500km đối với VF5 chỉ khoảng 10 tiếng, tiện lợi không khác gì xe xăng truyền thống”, anh Trọng chia sẻ.

Vlog ngủ, chơi, làm việc… cùng VF 5 Plus

Không chỉ là nguồn cảm hứng cho những chuyến đi, VF 5 Plus còn là nguồn cảm hứng cho những nội dung sáng tạo từ chính những chủ nhân.

Quyết định mua VinFast VF 5 Plus để trải nghiệm những hành trình không khói bụi du lịch khắp Việt Nam, cặp đôi Trọng Nghĩa và Thúy Hồng (chủ kênh TikTok Thích Đi Chơi với gần 100.000 followers) đã thực hiện ngay series vlog ghi lại tường tận những hành trình trên chiếc xe điện của mình.

Qua loạt video ngắn với nội dung thực tế, gần gũi, Thích Đi Chơi đã chia sẻ với cộng đồng những thông tin về xe điện như chi phí sạc điện, cách sạc xe, hành trình du lịch hay trải nghiệm làm việc, ngủ qua đêm trên xe… Chiếc xe đã nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành mọi lúc, mọi nơi của cặp đôi “thích xê dịch” này, đặc biệt là anh Trọng Nghĩa, người đã thực hiện tổng hành trình hơn 300.000 km khắp Việt Nam trên chiếc xe máy của mình từ năm 18 tuổi.

“Bạn bè mình nói sao sướng quá vậy, đi ăn lẩu cũng đi ô tô, nhưng mà chi phí vận hành rẻ hơn cả một chiếc xe máy thì tội gì không đi”, anh Nghĩa cho biết, chi phí sạc VF 5 Plus chỉ dưới 400 đồng/km. Từ khi lấy xe, anh gần như không sử dụng chiếc xe máy nữa mà thực hiện mọi hành trình bằng ô tô điện.

Thậm chí, dù chỉ mới lấy bằng được 2 tuần, anh Trọng Nghĩa đã tự tin đưa VF 5 Plus lên “thử lửa” trên cao tốc trên chuyến đi Đồng Nai - Phan Thiết. “Xe chạy trên cao tốc êm và nhanh, tốc độ lên hơn 100 km/h vẫn đi ngon lành”, cặp đôi TikToker chia sẻ trong chuỗi video “Trải nghiệm xe điện”.

Với tính đa dụng, khả năng tiết kiệm vượt trội cùng thiết kế hiện đại, cộng thêm loạt ưu đãi đặc biệt hấp dẫn từ VinFast, những chiếc VF 5 Plus sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành đắc lực để chủ xe chinh phục các hành trình mới, đồng thời lan tỏa trải nghiệm tích cực với xe điện cho cộng đồng, góp phần thúc đẩy tiến độ phổ cập xe điện ở Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, VF 5 Plus có giá niêm yết là 468 triệu đồng (chưa kèm pin) và 548 triệu đồng (kèm pin) cho các màu cơ bản xám, đỏ, xanh dương và trắng. Trong thời gian từ nay đến hết 31/7/2024, khi mua VF 5 Plus và lựa chọn 4 màu nâng cao: vàng, hồng tím, xanh dương nhạt và xanh lá, khách hàng được ưu đãi 50% chi phí, giúp tiết kiệm 5 triệu đồng so với mức giá thông thường (10 triệu đồng). Lựa chọn màu sơn theo ý thích có chi phí cộng thêm là 20 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì Tương lai Xanh”, người dùng xe điện được miễn phí sạc pin 1 năm (đến hết 1/7/2025), miễn phí gửi xe (dưới 5 tiếng), ưu tiên đỗ xe tại các địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup, và được phục vụ theo luồng riêng khi sử dụng dịch vụ của Tập đoàn.

Khách hàng có thể đặt cọc VF 5 Plus qua hệ thống showroom, nhà phân phối của VinFast trên toàn quốc hoặc qua website: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/dat-coc-xe-dien-vf5.html.