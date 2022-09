Người dân vây nhà máy sản xuất giấy vì gây ô nhiễm

TPO - Nhiều ngày gần đây, rất đông người dân khu dân cư Đông Hưng, phường Đông Hải 2 (quận Hải An, TP Hải Phòng) đã vây trụ sở Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà (Công ty CP giấy Hoàng Hà) để phản đối doanh nghiệp này hoạt động vì gây ô nhiễm trong hàng chục năm qua.

Anh Trường (người địa phương) cho biết, Công ty CP giấy Hoàng Hà hoạt động tại địa phương gần 20 năm nay, cũng chừng ấy thời gian, người dân địa phương phải sống chung với cảnh ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí và nguồn nước khiến cuộc sống đảo lộn, sức khỏe bị ảnh hưởng.

Theo anh Trường, mỗi khi nhà máy giấy hoạt động, cột khói như đám mây khổng lồ phủ kín khu dân cư. Mùi hóa chất, chất thải xả ra môi trường nồng nặc, còn bụi mịn lơ lửng khiến không khí ô nhiễm nghiêm trọng.

"Khi người dân bức xúc phản ánh, doanh nghiệp cho rằng họ có hệ thống xử lý chất thải hiện đại và sẽ nâng cao ống khói, nhưng thực tế tình trạng ô nhiễm không được cải thiện. Năm 2020, Công ty Hoàng Hà cam kết với người dân và chính quyền sở tại đến tháng 7/2022 sẽ dừng hoạt động để di chuyển đến khu công nghiệp thuộc huyện Tiên Lãng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không thực hiện như đã cam kết" " - anh Trường nói.

Vẫn theo phản ánh của người dân, ngày 1/9 vừa qua, các phân xưởng của Công ty Hoàng Hà hoạt động trở lại, tái diễn cảnh ô nhiễm. Khi người dân phản đối, doanh nghiệp dừng hoạt động ban ngày nhưng lại sản xuất vào ban đêm.

Bức xúc về cách xử lý của doanh nghiệp, hàng chục người dân đã vây trụ sở, chặn phương tiện ra vào Công ty CP giấy Hoàng Hà.

Ngày 5/9, ông Hoàng Đức Long - Chủ tịch UBND phường Đông Hải 2 đã chủ trì buổi làm việc với người dân về nội dung trên.

Trong buổi làm việc, ông Hoàng Đức Long thông tin, tháng 7/2020, TP Hải Phòng có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất giấy của Công ty CP giấy Hoàng Hà từ phường Đông Hải 2 (quận Hải An) về khu công nghiệp thị trấn Tiên Lãng. Nhà máy có tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ Quý III/2022. Tuy nhiên do nhiều yếu tố, nhà máy này chưa thể hoàn thành theo tiến độ. Do đó, thành phố Hải Phòng đã có văn bản cho phép công ty này di dời khỏi khu dân cư muộn nhất đến cuối năm 2024.

Cụ thể, tháng 11/2021, TP Hải Phòng có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án nhà máy giấy của Công ty CP giấy Hoàng Hà, nâng tổng mức đầu tư lên 1.240 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự án từ Quý III/2024.

Công ty CP giấy Hoàng Hà cũng có văn bản gửi UBND TP Hải Phòng nêu, do điều chỉnh chủ trương đầu tư, kéo dài thời gian xây dựng nhà máy, công ty đề nghị thành phố chấp thuận cho kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy giấy tại phường Đông Hải 2 đến hết thời gian nêu trên.