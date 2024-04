Người đàn ông ở Hà Nội mất gần 3 tỷ đồng sau khi tham gia bán hàng online

TPO - Sau khi nhận lời tham gia bán hàng hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N. (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.

Ngày 18/4, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa qua một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.

Cụ thể, anh N. (trú tại Hà Nội) nhận được tin nhắn kết bạn từ một tài khoản Facebook nữ giới. Sau khi trò chuyện, người này mời anh N. cùng đầu tư bán hàng để hưởng hoa hồng trên website www.carousell888.com. Website có giao diện, tên miền giả mạo trang Thương mại điện tử Carousell của Singapo (www.carousell.sg) với các gian hàng đủ các loại sản phẩm.

Anh N. được hướng dẫn mở gian hàng, đăng bán các sản phẩm do đối tượng cung cấp, khi có khách đặt hàng thì phải thanh toán tiền cho bên kho cung cấp hàng và vận chuyển cho khách nhận, khi hoàn thành đơn hàng sẽ được hưởng hoa hồng.

Thời gian đầu tham gia, đơn hàng có giá trị từ 1-10 triệu đồng và có tiền hoa hồng trả về, anh N. vẫn có thể rút tiền ra được.

Tuy nhiên, sau đó các đơn hàng có giá trị và số lượng lớn hơn rất nhiều. Khi số tiền đạt đến con số hàng tỷ đồng, nạn nhân không thể rút tiền ra được, đối tượng sẽ móc nối nhau đưa các lý do cần nâng cấp thành viên, đóng thuế, đóng phí hải quan… với mục đích để nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền thì mới rút ra được.

Theo Công an TP Hà Nội, qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội xác định một số website giả mạo có cùng giao diện, cơ chế hoạt động tương tự như https://aiishopping.com/, https://quick-shoppings.com/, https://falshipping.com/, https://amazonworldwideshoppinga.com/, https://www.crossbordermall.shop/ , https://amonzestarx.com/ nguy cơ tiếp tục được sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, lời mời tham gia làm cộng tác viên các trang thương mại điện tử giả mạo.

Đặc biệt cảnh giác khi nhận được lời mời kết bạn, trò chuyện của các tài khoản mạng xã hội không quen biết, kiểm tra kỹ thông tin nhân thân của chủ tài khoản bằng cách theo dõi lịch sử hoạt động của tài khoản thông qua hình ảnh đại diện hoặc các hình ảnh, bài đăng trên tường cá nhân (đối tượng giả mạo thường mới thay đổi hình ảnh đại diện, đăng nội dung trong thời gian gần) hoặc lựa chọn thức liên lạc truyền thống như gọi điện, gặp mặt trực tiếp, gọi video để kiểm tra.

Khi quyết định đầu tư, cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của các sàn thương mại điện tử thông qua hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử chính thức của Bộ Công thương tại website http://online.gov.vn.

Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân liên hệ cơ quan công an gần nhất để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.