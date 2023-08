Người đàn ông được Jisoo (BlackPink) công khai yêu

TPO - Jisoo (BlackPink) công khai yêu nam diễn viên Ahn Bo Hyun. Mối tình của cặp sao được nhiều khán giả ủng hộ. Những thông tin về Ahn Bo Hyun cũng được cư dân mạng tích cực tìm kiếm.

Jisoo của BlackPink đang hẹn hò với nam diễn viên Ahn Bo Hyun, công ty quản lý của Jisoo YG Entertainment ngay lập tức xác nhận sau khi Dispatch đưa tin. "Cả hai đang trong giai đoạn mà họ dần dần tìm hiểu nhau với những tình cảm tốt đẹp”.

Nữ thần tượng sinh năm 1995 quan tâm đến diễn xuất. Cô đã ra mắt với vai trò diễn viên trong phim truyền hình Snow Drop. Theo Dispatch, Ahn Bo Hyun đã tham gia sản xuất nhạc phim cho tác phẩm này.

Một người thân thiết với cả hai cho biết: "Họ có rất nhiều điểm chung trong diễn xuất, ca hát và thậm chí cả thời trang".

Ahn Bo Hyun hơn Jisoo 7 tuổi, ra mắt năm 2007 với vai trò người mẫu. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình năm 2014 trong bộ phim truyền hình Golden Cross của đài KBS2. Ahn được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn trong Hậu duệ mặt trời (2016), Itaewon Class (2020), Yumi's Cells (2021, 2022) và Military Prosecutor Doberman (2022).

Jisoo ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ BlackPink năm 2016. Cô cùng nhóm đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai mang tên "Born Pink".

Tình trường của chị cả BlackPink

YG kín đáo trong chuyện tình cảm của “gà nhà”. Đây là lần đầu YG thừa nhận và xác nhận tin đồn hẹn hò của thành viên BlackPink. Trước đó, Jisoo dính tin đồn tình cảm với diễn viên Jung Hae In và ngôi sao bóng đá Son Heung Min.

Năm 2019, tin đồn Jisoo và Son Heung Min bùng nổ khi cô đăng ảnh đến xem Tottenham thi đấu. Nhiều tờ báo Hàn Quốc đưa tin về nghi vấn hẹn hò của cả hai khi họ có vòng tay giống hệt nhau. Phía YG phủ nhận và cho biết thông tin không đúng sự thật. Họ đã theo dõi tin tức từ khi nổ ra là cẩn thật xác minh. YG lo ngại hình ảnh của nghệ sĩ có thể bị ảnh hưởng vì vậy đã làm rõ thông tin sai lệch và đề nghị khán giả không lan truyền tin vô căn cứ.

Thời điểm đóng chính trong bộ phim Snowdrop (Hoa tuyết điểm), Jisoo được nhiều fan “đẩy thuyền” với nam chính Jung Hae In. Khán giả soi ra cả hai liên tùng có đồ đôi và dùng lovestagram với nhau. Jung Hae In nhiều lần công khai ủng hộ Jisoo, anh từng dự concert BlackPink tại Hàn Quốc. Trước những bằng chứng "phim giả tình thật", hai nghệ sĩ chưa từng lên tiếng đính chính.

Trong sáng 3/8, trả lời phỏng vấn báo chí, Jung Hae In gửi lời chúc phúc tới Jisoo và Ahn Bo Hyun. “Hy vọng hai người có một tình yêu bền đẹp” – anh nói. Nam diễn viên biết thông tin khi đang lướt mục giải trí Naver.

Dù quen biết cả hai, Jung Hae In không biết chuyện họ hẹn hò: “Thực ra từ trước khi ra mắt tôi đã không quá quan tâm đến chuyện hẹn hò của người nổi tiếng. Đó là vấn đề riêng tư”.

Đam mê quyền Anh, gương mặt quen thuộc trên màn ảnh

Sinh ra và lớn lên ở Busan, Ahn Bo Hyun có khoảng thời gian dài theo đuổi bộ môn quyền Anh trước khi chạm ngõ điện ảnh. Anh theo học chuyên ngành Quyền Anh, Trường thể thao Busan trong 6 năm và bắt đầu học boxing. Thời gian này, anh đạt thành tích đáng tự hào là HCV tại giải quyền Anh nghiệp dư quốc gia và tham dự nhiều giải đấu lớn nhỏ ở địa phương.

Tuy nhiên việc trở thành “tay đấm” chuyên nghiệp không hề là điều dễ dàng, anh gặp không ít chấn thương trong quá trình theo học. Sau này, Ahn Bo Hyun cân nhắc chọn con đường khác, đầu tiên là thử sức với thời trang, trở thành người mẫu.

Nhờ luyện tập thể dục thể thao từ nhỏ, chiều cao 1,88 m cộng thêm thời gian làm vận động viên, thể hình của Ahn Bo Hyun lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng.

Ahn Bo Hyun bắt đầu nhen nhóm đam mê diễn xuất khi xem hai bộ phim nói về quyền Anh Crying Fist (2005) và Champion (2002) – từng được công chiếu tại LHP Cannes. Diễn xuất của dàn diễn viên trong phim là động lực để anh bước chân vào con đường diễn xuất sau 5 năm thỏa sức với nghề mẫu.

Khoảng thời gian đầu, Ahn Bo Hyun hầu hết chỉ nhận vai phụ. Vai sĩ quan Im Kwang Nam trong Hậu duệ mặt trời khiến nam diễn viên được chú ý hơn. Vai phản diện trong Itaewon Class cũng làm tên tuổi của Ahn Bo Hyun vang xa hơn. Bên cạnh đó, nam diễn viên góp mặt trong My Only Love Song (2017), Her Private Life (2019), My Name (2021)… đủ đến khán giả nhớ mặt điểm tên.

Tác phẩm gần đây nhất của Ahn Bo Hyun là vai nam chính trong phim truyền hình Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19, đóng cùng “chàng hậu” Shin Hye Sun.

Hè năm 2019, Ahn Bo Hyun đi du lịch Hội An, Đà Nẵng cùng nhóm bạn. Nam diễn viên được ngợi khen về ngoại hình vạm vỡ, khỏe khoắn, nam tính. Cuối tuần qua, Jisoo cùng BlackPink tổ chức hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình. Hình ảnh cặp sao đội nón lá, hào hứng khi check-in tại Việt Nam được cư dân mạng quan tâm lúc này.