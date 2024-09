Người đàn ông đột tử tại phòng khám tư sau khi tiêm thuốc

TPO - Tối 8/9, Sở Y tế tỉnh Long An xác nhận vừa xảy ra trường hợp người đàn ông 44 tuổi đến một phòng khám tư nhân ở huyện Đức Hòa để khám bệnh và tiêm thuốc, sau đó tử vong tại phòng khám.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 7/9, ông Nguyễn Thiện T. (44 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do nhậu say nên đến nhà anh Bùi Ngọc Thảo (19 tuổi, ngụ cùng địa phương) nằm nghỉ, sau đó thấy mệt.

Anh Bùi Ngọc Thảo đã chở ông T. đến một phòng khám tư nhân của bác sĩ M. tại địa phương để được chăm sóc y tế.

Tại đây, bác sĩ M. đã khám và tiêm cho ông Nguyễn Thiện T. một mũi thuốc. Tiêm xong, ông T. nằm nghỉ trên giường của phòng khám, anh Bùi Ngọc Thảo cũng ở lại chờ. Đến khoảng 15h, anh Thảo về nhà lấy cục sạc điện thoại rồi quay lại gọi ông Nguyễn Thiện T. về nhưng không thấy phản ứng. Nghĩ ông T. mệt rồi ngủ say nên anh Thảo tiếp tục ngồi chờ.

Đến hơn 17h, anh Thảo tiếp tục gọi ông T. dậy để ra về nhưng không thấy ông T. phản ứng. Anh Thảo vội vàng nhờ bác sĩ M. đến kiểm tra thì phát hiện ông Nguyễn Thiện T. đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.