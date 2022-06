Ngư dân dầm mình giữa biển hàng giờ thu hoạch 'lộc trời'

TPO - Ngày 8/6, nhân viên điện lực TP.Thuận An (Bình Dương) và nhà mạng đã khắc phục sự cố cột điện phát nổ bốc cháy dữ dội làm khu phố ở phường Bình Chuẩn mất điện.

TPO - Ngày 8/6, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một trung tá công an công tác tại Đồn Công an KCN Sóng Thần.