Ngôi làng giúp 'cai nghiện công nghệ'

TP - Tín hiệu sóng kém đã trở thành điểm đặc trưng của ngôi làng Galliano di Mugello, nhưng thị trưởng Giampiero Mongatti hy vọng có thể sớm thu hẹp khoảng cách công nghệ sau một số khó khăn gần đây.

Trong quán cà phê kiêm quầy bán báo của làng Galliano di Mugello, một ngôi làng thời Trung cổ ở vùng Tuscany thuộc miền trung nước Ý, không hề có tiếng chuông thông báo từ điện thoại di động. Thay vào đó, khách hàng đọc báo - nguồn thông tin chính của họ về thế giới bên ngoài - hoặc nói chuyện với nhau.

Được bao quanh bởi rừng cây bách xanh rờn và những ngọn đồi trập trùng, làng Galliano di Mugello là thiên đường cho những ai muốn cai nghiện công nghệ. Sự thiếu thốn sóng điện thoại là vấn đề lớn đối với khoảng 1300 cư dân sinh sống ở đây, khi họ không thể thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn hoặc tìm kiếm thứ gì đó trên Google. “Nhìn này. Không có một vạch sóng nào. Đó thực sự là một sự phiền toái”, bà Daniela Suggelli, một cư dân của ngôi làng nói khi chỉ vào biểu tượng cường độ tín hiệu trên màn hình than phiền.

Galliano di Mugello đã trở thành biểu tượng về khoảng cách kỹ thuật số tại Ý sau khi một báo cáo từ cơ quan giám sát truyền thông gọi ngôi làng là “khu vực rất trắng” vì sóng điện thoại không tồn tại và dịch vụ internet chắp vá. Mặc dù mọi người có thể truy cập Internet tại nhà thông qua băng thông rộng, kết nối thường xuyên bị gián đoạn nhất là khi thời tiết xấu. Hầu hết dân làng đều có điện thoại di động, nhưng họ không thể sử dụng nó khi đi ra ngoài.

Ngôi làng thậm chí còn đã thu hút sự chú ý của Netflix khi đầu năm nay, công ty đã sử dụng hình ảnh nơi này trong một đoạn quảng cáo bộ phim The Mitchells vs the Machines, một bộ phim hoạt hình kể về một gia đình lập dị phải chống chọi với lũ robot muốn tiêu diệt nhân loại. “Tại Galliano di Mugello, robot sẽ không bao giờ đứng lên nổi loạn” là khẩu hiệu của đoạn quảng cáo Mitchells vs the Machines.

Đoạn quảng cáo cũng cho thị trưởng (ông Giampiero Mongatti) cơ hội để cố gắng đưa ngôi làng gia nhập thế giới công nghệ. Thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số là ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Mario Draghi, khi tỷ lệ đáng kể trong số hơn 200 tỷ Euro (5155 tỷ VND) từ quỹ phục hồi sau COVID-19 Ý nhận được từ EU sẽ được sử dụng cho việc kỹ thuật số hóa.

“Các công ty điện thoại di động không đầu tư vào Galliano vì họ cho rằng nó không xứng đáng với chi phí bỏ ra. Nhưng với số tiền từ quỹ phục hồi của EU, giờ chính phủ sẽ trả tiền để họ đầu tư. Đúng là ý thức cộng đồng ở Galliano rất mạnh mẽ và bạn không bao giờ thấy người đi trên đường nhìn chằm chằm vào điện thoại của họ. Tất cả những điều này đều rất tốt đẹp, nhưng đồng thời người dân cũng muốn được kết nối với nhau”, ông Mongatti cho biết.

Thị trưởng Mongatti cho rằng, phủ sóng điện thoại là nhu cầu không thể thiếu, đặc biệt là trong tình huống khẩn cấp. Vào tháng 12/2019, khi khu vực này hứng chịu một cơn động đất mạnh, ông đã không thể thông báo các quy trình an toàn cho người dân. “Chúng tôi đã gửi một loạt tin nhắn trên mạng xã hội, nhưng vấn đề là mọi người đều ở ngoài đường nên họ không thể đọc được chúng”, ông nói.

Bà Marika Batisti, người điều hành một trang trại du lịch nông nghiệp, đã gặp một tình huống đáng sợ khi một vài tên trộm đột nhập vào nhà bà giữa đêm. Bà không thể xuống cầu thang để sử dụng điện thoại cố định để gọi cảnh sát, vì những tên trộm đang ở dưới đó. “Đó là một cơn ác mộng, ngay cả Internet cũng không hoạt động. An ninh phải là điều thiết yếu nhất - chúng tôi có thể gọi cảnh sát hoặc xe cấp cứu như thế nào nếu điều gì đó xảy ra”, bà nói.

Kết nối internet kém cũng là một vấn đề trong giai đoạn sinh viên, học sinh phải theo học các lớp học trực tuyến. Một số người đã buộc phải mang thiết bị đến bãi đậu xe của một nhà hàng trên một ngọn đồi gần đó, nơi đôi khi có thể bắt được tín hiệu. “Ngày nay chúng ta cần Internet cho mọi thứ, ngay cả việc đặt lịch tiêm vắc xin COVID-19”, bà Suggelli cho biết.

Thị trưởng Mongatti cho biết, điều làm cho Galliano nổi bật so với các thị trấn hoặc ngôi làng khác không có truy cập Internet chính là dân số khá lớn. Ngoài ra, nó cũng không phải là nơi xa xôi hẻo lánh - Galliano nằm gần dãy núi Apennine và chỉ cách thành phố Florence một giờ đi xe. Nhưng ông Mongatti từ chối quảng cáo ngôi làng như một điểm đến cho những người muốn rời xa công nghệ. “Khi tôi đi biển 15 ngày trong mùa hè, tôi đã tắt điện thoại của mình. Nhưng sự tự do thực sự không phải là không có tín hiệu, mà là được lựa chọn thời điểm tắt nó. Và chúng ta cần cho người dân của Galliano lựa chọn đó”, ông nói.