Ngọc nữ Thái Lan nhận lời cầu hôn từ bạn trai nổi tiếng

TPO - Yaya Urassaya vừa chia sẻ niềm hạnh phúc khi được bạn trai Nadech Kugimiya cầu hôn. Họ là cặp tiên đồng ngọc nữ nổi tiếng nhất Thái Lan.

Ngày 5/6, trên trang cá nhân, nam diễn viên Nadech Kugimiya chia sẻ anh đã cầu hôn bạn gái Yaya Urassaya thành công.

"Chúng tôi đã quyết định bên nhau mãi mãi. Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất, bởi vì tôi đã may mắn có cô ấy trong cuộc đời. Hành trình mới bắt đầu và tôi thực sự hồi hộp. Em là linh hồn, là tiếng cười, là nước mắt và hơi thở. Và cảm ơn em đã say yes", tài tử Lừa đểu gặp lừa đảo hạnh phúc chia sẻ.

Nữ diễn viên Yaya Urassaya cũng viết: "Thực ra em đã hét lên là AAHHHEEE và YES, em đồng ý nghìn lần baby". Hai nghệ sĩ có buổi cầu hôn lãng mạn dưới sự chứng kiến của các đồng nghiệp như nữ diễn viên Kimberly Ann, Margie Rasri Balenciaga , Mark Prin Suparat...

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya đã ở bên nhau suốt 12 năm kể từ khi nữ diễn viên mới bước chân vào giới giải trí. Họ đều là nghệ sĩ độc quyền của đài CH3, Thái Lan, hợp tác với nhau trong nhiều tác phẩm sau đó nảy sinh tình cảm.

Dự án đầu tiên cặp sao đóng chung là Trang trại tình yêu (2010). Cả hai tiếp tục bên nhau trong Trò chơi tình yêu (2011), Trái tim người thừa kế (2012), Ánh dương tình yêu (2014), Sự hoán đổi diệu kỳ (2017), Duyên trời định (tên khác Sứ mệnh và con tim), Thước vải se duyên (2022).

Nadech và Yaya là cặp đôi ăn ý trên màn ảnh và vướng nhiều tin đồn phim giả tình thật. Tới năm 2019, hai diễn viên mới công khai tình cảm trước người hâm mộ trong concert cá nhân.

Theo Daradaily, Yaya và Nadech đều là ngôi sao 9X nổi tiếng nhất Thái Lan với mức cát-xê thuộc hàng khủng. Hai diễn viên gặt hái được nhiều giải thưởng diễn xuất quan trọng, sở hữu nhiều tác phẩm không chỉ nổi tiếng ở Thái Lan mà cả ở châu Á. Họ là "vua và nữ hoàng quảng cáo", nắm trong tay hàng chục hợp đồng với các thương hiệu lớn. Giá trị thương mại của cả hai tăng cao khi song hành cùng nhau.

Bên cạnh đó, cả Nadech và Yaya đều có cuộc sống đời tư ít scandal, luôn thân thiện với người hâm mộ và truyền thông. Do đó, hai diễn viên có lượng người theo dõi trên trang Instagram thuộc top cao nhất trong showbiz Thái Lan. Fan của Nadech và Yaya luôn mong mỏi thần tượng sớm về chung một nhà.