'Ngọc nữ Thái Lan' Baifern có bạn trai

TPO - Trước hàng chục ống kính truyền thông, nam diễn viên Thái Lan Nine Naphat bày tỏ tình cảm với đàn chị hơn 4 tuổi Baifern Pimchanok.

Ngày 29/11, công chúng dậy sóng với màn to tình công khai của nam diễn viên Nine Naphat dành cho "ngọc nữ" Thái Lan Baifern Pimchanok. Tài tử Yêu nhầm bạn thân xác định cả hai đã bước ra ranh giới "friendzone". Theo đó, khi tham gia sự kiện, Nine Naphat thú nhận tình cảm của mình dành cho đàn chị hơn 4 tuổi.

"Trước đó chúng tôi thật sự là bạn. Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là sau chuyến đi Milan, tôi cảm thấy có tình cảm đặc biệt với cô ấy và mong cô ấy mãi hiện diện trong cuộc sống của mình sau này. Do đó, tôi đã xin ý kiến từ đàn anh, làm sao để cô ấy biết tôi thích cô ấy", Nine Naphat nói.

Nam diễn viên chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ đến việc nếu tôi chần chừ, cô ấy có thể xác định tình cảm với ai đó và họ sẽ ở bên nhau thật lâu. Tôi không thể chịu được, nên đã nhanh chóng gọi điện và nói rõ tình cảm với cô ấy. Tôi đã thích cô ấy trong một thời gian dài nhưng không biết phải làm gì, tôi chỉ cố gắng để cô ấy cảm nhận được. Khi tôi nói với Baifern là mình thích cô ấy, Fern đã cười. Chúng tôi đã luôn là bạn bè, và đã đến lúc vượt qua ranh giới tình bạn".

Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1996 cũng thừa nhận Baifern Pimchanok là hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh. Cả hai hợp tác qua hai bộ phim Friendzone và Sợi dây hoàng lan.

Hồi tháng 6, họ cùng tới Milan tham gia sự kiện thời trang, rồi bị bắt gặp đi chơi riêng. Mẹ của Nine Naphat cũng khuyến khích con trai theo đuổi Baifern vì bà thích tính cách vui vẻ của cô.

Do loạt ảnh tình tứ ở Milan, có nhiều thông tin cả hai đang tìm hiểu nhau. Ngày 27/11, MC Num Kanchai, người đã tư vấn cho Nine vô tình tiết lộ họ đang hẹn hò.

Nine Naphat có chiều cao 1,85 m và là con trai của diễn viên nổi tiếng Pimpaka Siangsomboon. Bà từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan năm 1988.

Baifern hiện là nữ diễn viên 9X nổi tiếng bậc nhất tại Thái Lan với mức cát-xê cao, nhiều hợp đồng quảng cáo. Cô nổi tiếng với cái phim như Tình yêu đầu tiên, Chiếc lá cuốn bay, Lừa đểu gặp lừa đảo.