Ngọc Châu xin lỗi vì bị loại sớm ở Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Ngọc Châu gửi lời xin lỗi vì đã không thể khiến cho hai tiếng Việt Nam được hô vang nhiều lần tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2022.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người, những người đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi từ những ngày đầu. Tôi xin lỗi vì đã không thể khiến cho hai tiếng Việt Nam được hô vang nhiều lần trên sân khấu Miss Universe", Ngọc Châu có chia sẻ đầu tiên sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Ngọc Châu thổ lộ cô biết ơn và tự hào khi được đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này. “Hành trình tại Miss Universe lần này cho tôi nhiều điều tuyệt vời. Tôi biết ơn tình cảm và sự ủng hộ mà mọi người dành cho mình. Tôi luôn ghi nhớ và trân trọng những điều tốt đẹp đó, một hành trình tuyệt vời của thanh xuân”, người đẹp chia sẻ.

Ngọc Châu tin rằng cánh cửa này khép lại, hành trình mới sẽ bắt đầu. “Hành trình và sứ mệnh của tôi sẽ không dừng lại ở đây. Tôi tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình, sẵn sàng hành động và cống hiến”, cô nhấn mạnh.

Những dòng tâm sự của Ngọc Châu nhận được sự động viên của người hâm mộ. Ngọc Châu không được gọi tên vào Top 16 Miss Universe 2022 khiến nhiều khán giả nuối tiếc. Tuy nhiên, Hoa hậu Hoàn vũ luôn là đấu trường sắc đẹp có sự cạnh tranh khốc liệt với nhiều ứng viên mạnh. Thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam là Top 5, thuộc về Hoa hậu H’Hen Niê.

Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ tiết lộ thưởng Tết

Chia sẻ với Tiền Phong, NSƯT Sĩ Tiến cho biết đã lo xong thưởng Tết cho nghệ sĩ, diễn viên và nhân viên Nhà hát Tuổi trẻ. Khi hỏi mức thưởng, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cười: “Chúng tôi cố gắng lo cho anh em được mức thưởng như mọi năm”.

Thưởng Tết của các nghệ sĩ sân khấu, nghệ thuật truyền thống luôn ở mức “vui là chính”, bởi lương và thu nhập từ sân khấu không phải là nguồn thu nhập chính của họ. Nghệ sĩ, diễn viên luôn có cách xoay xở để lo liệu gánh nặng cơm áo và tiếp tục theo đuổi đam mê sân khấu. (XEM CHI TIẾT)

Vua Charles có lý do để sợ Hoàng tử Harry

Ngày 15/1, Tom Bower, tác giả cuốn Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors, đưa ra những phân tích liên quan đến mối quan hệ giữa Vua Charles và con trai út, Hoàng tử Harry, cũng như phản ứng của người đứng đầu Hoàng gia Anh về cuốn hồi ký gây tranh cãi Spare.

Nhà văn chuyên viết tiểu sử người nổi tiếng tiết lộ trong một bữa tối riêng tư dành cho những người bạn do Vua Charles và Hoàng hậu Camilla tổ chức tại Cung điện Clarence House (London, Anh), các vị khách ngạc nhiên trước sự miễn cưỡng rõ ràng của nhà vua khi đề cập đến những việc làm bất trung của con trai út Harry. (XEM CHI TIẾT)

Vụ kiện ép trẻ em đóng cảnh khỏa thân gây chấn động

Những năm 1960, Olivia Hussey 15 tuổi và Leonard Whiting 16 tuổi khi đảm nhận vai diễn trong Romeo và Juliet. Khi quay cảnh khỏa thân, tình dục, họ đều chưa đủ 18 tuổi.

Hơn nửa thập kỷ, cả hai đều bước vào độ tuổi hơn 70 và đang đệ đơn kiện Paramount Pictures tội lạm dụng trẻ em. Trong đơn, họ viết đạo diễn Franco Zefirelli ban đầu đảm bảo diễn viên mặc đủ quần áo và không diễn cảnh có yếu tố khiêu dâm.

Điều này đã thay đổi trong những ngày quay cuối. Đạo diễn yêu cầu diễn viên khỏa thân hoàn toàn. Zefirelli nói máy quay không bắt trọn khoảnh khắc nhưng mọi thứ lên phim là ngược lại. (XEM CHI TIẾT)

Tranh cãi sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ

Sáng 15/1 theo giờ Việt Nam đã diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 với sự lên ngôi của người đẹp Mỹ - R’Bonney Gabriel. Á hậu 1 thuộc về đại diện Venezuela và Á hậu 2 thuộc về người đẹp Cộng hòa Dominica.

Theo thông báo trước đó, ban tổ chức chọn top 16 thí sinh trong đêm chung kết. Trong đó, một thí sinh là người thắng giải thưởng bình chọn của khán giả. Tuy nhiên, MC không công bố ai là người giành chiến thắng của giải thưởng bình chọn khiến khán giả thắc mắc.

Sau đêm chung kết, có thông tin cho rằng người đẹp Colombia - María Fernanda Aristizábal chiến thắng giải bình chọn. Tuy nhiên các diễn đàn sắc đẹp cho rằng người thắng giải bình chọn là người đẹp Lào - Payengxa Lor. (XEM CHI TIẾT)