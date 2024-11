Ngoại hình quý ông hoàn hảo Kang Chul

TPO - Kang Chul cho biết anh bị gạ gẫm trong quá trình tham gia cuộc thi The Next Gentleman 2024. “Tôi đã vượt qua chúng bằng sự kiên nhẫn và bản lĩnh”, anh nói.

Kang Chul tên thật là Nguyễn Văn Phương, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Trước khi giành giải Á quân The Next Gentleman, anh là người mẫu tự do. Kang Chul được biết đến khi tham gia chương trình Quý ông đại chiến 2020, Tỏ tình hoàn mỹ 2023 và Á quân The Next Gentleman 2024. Anh cũng là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn và nhãn hàng thời trang trong nước.

Chia sẻ với Tiền Phong, Kang Chul cho biết cuộc sống của anh thay đổi nhiều sau khi giành danh hiệu á quân. Thành tựu này không chỉ giúp anh được biết đến nhiều hơn mà còn mở ra những cơ hội mới trong sự nghiệp. Anh xây dựng mối quan hệ với những nhân vật có sức ảnh hưởng, mở rộng tầm ảnh hưởng.

Theo Kang Chul, số tiền anh đầu tư khi tham gia cuộc thi không hề nhỏ, nhưng xứng đáng và cần thiết. Ngoài việc dành nhiều thời gian luyện tập và chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, hình ảnh, Kang Chul hoàn thiện bản thân và thể hiện tốt nhất trong mọi phần thi.

Ngoài ra, anh tiết lộ từng bị gạ gẫm trong quá trình tham gia The Next Gentleman 2024. “Bị gạ gẫm hay những đề nghị khiếm nhã là không thể tránh khỏi, nhưng tôi đã vượt qua chúng bằng sự kiên nhẫn và bản lĩnh. Những áp lực hay thử thách khiến tôi mạnh mẽ, góp phần hoàn thiện hành trình của mình trên con đường nghệ thuật”, anh nói.

Anh nhấn mạnh chiến thắng tại The Next Gentleman là cột mốc ý nghĩa. Giải thưởng mang tới nhiều cơ hội cho anh khi mở rộng phạm vi hoạt động không chỉ với nghề người mẫu. Kang Chul hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng với các vai trò như diễn viên, nhà sáng tạo nội dung, doanh nhân…

Kang Chul xây dựng hình ảnh một quý ông mạnh mẽ và tinh tế. Không chỉ là người mẫu, anh còn muốn là biểu tượng truyền cảm hứng. Anh muốn trở thành người có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.